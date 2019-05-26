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六月送「LV奢華紅耳機」當生日禮　李易驚嚇：我買不下去

記者林奕如／台北報導

李易今舉行生日見面會，地點選在料理教室，大展料理才華，讓粉絲朋友品嚐手藝。他前幾天和朋友聚會慶生日，驚喜收到老婆六月和朋友們集資買的「LV奢華紅耳機」，他直呼：「我一直很想要，但買不下去，加上母親節才惹火六月，所以被她說『以德報怨』。」

▲▼李易生日會，邀請粉絲一起互動。（圖／記者張一中攝）

▲李易生日會，雙胞胎哥哥驚喜現身。（圖／記者張一中攝）

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李易透露，母親節時比原本預定時間晚去教會，六月想要放鬆洗澡，但被他阻止，之後出外用餐，兒子Star把最愛的玩具弄不見，他和六月都幫忙找，無奈一直找不到，他說：「我就已經火氣很大，早上已經弄掉一次，最後我們要離開停車場，我朋友他找到玩具了，六月就說『那個爸爸很有耐心，我們都沒有耐心』，我就覺得諷刺我沒有耐心，我們就吵架了。」

▲▼李易生日會，邀請粉絲一起互動。（圖／記者張一中攝）

▲李易生日會，邀請粉絲一起互動。（圖／記者張一中攝）

恰好當天是母親節，家人相聚李易家裡吃飯，就連李易哥哥都感覺出來六月不開心，李易完全後知後覺，隔天六月對李易大攤牌，覺得沒有好好體諒她，李易：「後來找牧師聊一聊，兩人時間觀念不同，有一些小口角，我有反省自己脾氣不應該耐煩。」

▲▼李易生日會，邀請粉絲一起互動。（圖／記者張一中攝）

▲李易生日大展廚藝。（圖／記者張一中攝）

隔兩週李易生日，朋友相聚餐廳慶生，李易沒想到六月送他「LV奢華紅耳機」，超級驚嚇，「那一天她（六月）先設局，說要去LV買張書豪禮物，然後晚到，我看到袋子沒有起疑，結果愛紗拿了一個爛爛紙袋，我拆開之後發現是LV盒子，發現這是我一直很想要，但買不下去的耳機，她說『你要感謝六月，是她找大家集資，但佔一半的錢。」他覺得對老婆很抱歉，馬上說對不起，六月則回他：「我是以德報怨。」

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