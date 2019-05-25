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喬媽癌逝前「想留喬喬教育費」　友人心疼：她還去籌錢

記者林奕如／桃園報導

喬喬今現身喬媽告別式，母女7年沒有相見，沒想到再見面是天人永隔，喬媽友人眼眶紅表示，其實喬媽有說若喬喬來很開心，但若不來不要影響她，「她是一個很善良的人，她最後還很擔心喬喬贍養費（教育費），還去籌籌看錢。」

▲喬媽劉芃昀桃園告別式，喬喬、喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲喬喬到桃園見媽媽最後一面。（圖／記者林敬旻攝）

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喬媽肺腺癌病逝，友人心疼她和喬喬7年沒有見面，一切是因為喬爸的阻擋，準備的禮物也被退掉，「喬喬自從紅了之後，喬爸不讓媽媽見小孩，走上演藝之路，百分之百爸爸安排。」今告別式親友大罵喬爸找媒體作秀，友人怒氣難消：「他（喬爸）從進來到出去，都非常不尊重，從頭到尾注意自己造型、媒體來多少人，還帶2個保鑣來，一個站外面，一個站旁邊貼身保護，如果他沒有心虛，為何要帶保鑣，帶這麼多人過來，對家屬非常不尊重，他只是在乎自己形象。」

▲喬媽劉芃昀桃園告別式，喬喬、喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲喬喬進入會場穿孝女服。（圖／記者林敬旻攝）

友人心疼喬媽思念女兒，有一次去幼稚園探視，結果喬爸罵哭幼稚園老師，她只能在車上偷偷看女兒，「她做什麼第一考慮都是喬喬，以前到現在沒有露臉過，就算媒體報導負面，她也沒有出來講，她只希望保護自己小孩，她過很低調人生，我們朋友都受不了，所以一直想要爆料，那是我們都看在眼裡。」

▲喬媽劉芃昀桃園告別式，喬喬、喬爸離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲喬喬哭紅鼻子，被喬爸抱著離開會場。（圖／記者林敬旻攝）

喬媽罹癌後，自己的醫藥費是一大重擔外，每月還有女兒喬喬贍養費（教育費），負擔很沉重，友人說：「她很擔心（去世之後），她還跟妹妹說怎麼辦，她想要繼續付，還去籌籌看錢。」

記者詢問喬爸也有收入一事，友人砲轟喬爸：「他從小媽媽供給經濟，他自稱出國留學，但看過他的作品實在是不敢恭維，接下來靠老婆，他說自己在家帶小孩，再來靠女兒賺錢，這輩子靠3個女人，他自己完全沒有工作，他說接案子，這個據我們所知完全沒有。」對於一切指控，喬爸本人手機未接。

喬媽本名劉芃昀，畢業國立台南藝術大學應用藝術研究所藝術碩士，專長是金工創作、蠟雕鑄造、珠寶設計、琺瑯工藝，在各大專院校教課，桃李滿天下，今告別式，約2百位學生到場弔唁，還因為人太多，擠不進去會場，公祭時後排的學生只能在門外鞠躬，喬媽對於女兒事情低調，不少人是看新聞才知悉。

喬爸出席告別式身旁有2保鑣護身， 喬喬經紀人稍晚回應，坦言有找保鑣，但表示是因不清楚現場狀況、媒體多寡，一切是為了喬喬的安全，「不管外界怎麼說我們還是必須保護孩子。」喬爸與喬喬步出會場時有小衝突，經紀人則說，離開時有聽到喬媽友人出言恐嚇：「已找好兄弟要到喬喬家」，之後若危及小孩安全或他人有不友善舉動，公司會請律師或警局緊急協助。

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喬喬, 于卉喬, 我們與惡的距離, 與惡, 喬爸, 喬媽

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