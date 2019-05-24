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彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了

記者林奕如／台北報導

5月24日是台灣同婚合法正式上路第一天，葉天倫導演透露，朋友中有一對交往10年的男同志戀人，一大早就去登記結婚，全程直播跟親友分享喜悅，他也替他們感到開心，「新人中一位朋友，是直到去年公投前才正式出櫃，家人沒有完全祝福跟支持，但他知道需要時間」。

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

▲同婚合法上路第一天，有許多同志朋友結婚了。（圖／記者李毓康攝）

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葉天倫導演長期關注同婚議題，5月17日立法院表決那一天，更是撐著雨傘在大雨中等待三讀通過，以行動來挺同。他說，自己身旁有許多同志朋友，3月份才參加一對女同志的婚禮，「現場很溫馨，雙方家人朋友都有到場，大家度過很愉快下午，其實跟一般婚禮沒有什麼不同，只是結婚的是同一個性別，我相信同志朋友想要追求就是這一點，跟大家有一樣結婚權利，希望配偶欄有另一半名字，還有法律保障權利。」

▲▼同婚登記結婚首日台北市同婚登記狀況。（圖／記者李毓康攝）

▲小銘、小玄完成同婚登記。（非葉天倫導演所說當事人）（圖／記者李毓康攝）

他身旁還有一對交往10年的男同志朋友，其中有一位父母完全接受，不管過年、母親節、中秋都是一起過，但另一位一直沒有跟家人出櫃，直到去年公投時前，才坦白性向，葉天倫說：「雖然有些家人沒有完全祝福跟支持，但他清楚知道需要時間，他自己是同志，自己也花了一段時間接受同志，更不要說家人對同志並不了解，所以知道要有一些時間緩衝，讓家人接受他是同志，也接受伴侶。」

▲李千那、傅子純、陸弈靜、葉天倫贈送媽祖像給陸弈靜。《老鼠捧茶請人客》。（圖／民視提供）

▲葉天倫導演（最右）開心驕傲同婚專法通過。（圖／民視提供）

經過漫長修法立案過程，517日三讀通過同婚專法，524同性合法結婚，葉天倫開心感動，「他們（她們）真的沒有不一樣，台灣是亞洲第一，很值得驕傲，替這些結婚同志們感到開心。」

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葉天倫, 同婚, 同婚登記, 彩虹

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