喬爸出席告別式「自備2保鑣」　喬媽好友痛譙：心虛

記者林奕如／桃園報導

喬喬結束喬媽家祭後，哭紅鼻子被喬爸抱出來，喬爸走到門外，喬媽親友怒吼：「道歉，就是有你這種人渣，找媒體來作秀。」告別式結束後，喬媽好友怒氣難消：「他（喬爸）進來到出去，都非常不尊重，從頭到尾注意自己造型、媒體來多少人，還帶2個保鑣來，如果他沒有心虛，為何要帶這麼多人過來。」

▲喬喬被喬爸抱著走出會場。（圖／記者林敬旻攝）

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喬媽好友表示，喬爸完全沒有任何誠意，「他只是在乎自己形象，感覺就是SET來露臉，于志平這個人就是渣男。」喬爸和喬媽彼此愛恨情仇，好友一路看在眼裡，更不滿喬爸阻擋母女7年見面，「我可以作證，從頭到尾都是他（喬爸）阻擾，主張小孩怕媽媽，用這個跟法庭訴求不能見面，每次就算諮商也只能視訊，諮商是非常殘忍，裡面有很多間視訊室，但不會知道彼此在哪一間。」

▲喬喬緊抱喬爸。（圖／記者林敬旻攝）

喬媽這期間用很多方法送禮物，但連生日禮物也被退回來，好友透露，喬媽有去幼稚園探視，但之後喬爸生氣罵哭幼稚園老師，每次她只能在車上偷偷看小孩。據了解，喬爸和喬媽在喬喬教育上有很大歧見，媽媽不希望小孩走演藝圈，也不要有粉絲團，但喬爸持相反態度。

▲喬媽告別式，喬喬和喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

喬媽好友更說，「他（喬爸）利益第一，他沒有在看親情跟感情，不能有任何一點威脅控制小女孩可能性。他控制小孩方式，5、6歲小孩哪有這麼好控制，背後非常手段，我想只有很親的人知道，包括前女友出來爆料，家裡面施行方式很恐怖，才能控制小女孩。」

所指的意思是打小孩？喬媽好友：「不是打可以形容，這不便透露，是恐怖方式，一個小女孩做什麼都要看爸爸，完全不敢做爸爸不喜歡動作，甚至媽媽過世也只能在學校偷哭，回到家是不能表現出來，我們很擔心喬喬人格跟情感，必須被隔離，都被喬爸一個人控制。」對此一切指控，喬爸本人手機未接。



喬喬經紀人稍晚回應，坦言有找保鑣，表示是因不清楚現場狀況、媒體多寡，一切是為了喬喬的安全，「不管外界怎麼說我們還是必須保護孩子。」喬爸與喬喬步出會場時有衝突，經紀人則說，離開時有聽到喬媽友人出言恐嚇：「已找好兄弟要到喬喬家」，之後若危及小孩安全或他人有不友善舉動，公司會請律師或警局緊急協助。

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