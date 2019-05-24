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余秉諺《大時代》6大罪行被轟渣男　強吻老婆被怒踢小鳥

記者林奕如／台北報導

余秉諺在民視八點檔《大時代》飾演李志前，是最大反派，最新劇情中剃髮道歉，讓外界以為他洗心革面，但其實一切都是假象，他不愛老婆游素素（張家瑋 飾），只是為了得到背後利益，同時愛慕前弟媳王天儀（李又汝 飾），被網友封為渣男。

▲余秉諺《大時代》超渣，強吻張家瑋被踢中小小余。（圖／民視提供）

▲余秉諺《大時代》超渣，還上演強吻老婆戲碼。（圖／民視提供）

余秉諺從小被教育當恆大集團的接班人，性格才高氣傲，目中無人，為達目的不擇手段，網友細數他一路以來6大罪行，包括和弟弟李志開（韓宜邦 飾）爭權，不惜在董事會揭穿弟弟是私生子、酒醉撞人找人頂罪、玩弄游素素感情，心中卻依舊和前弟媳天儀糾纏不清、賣假藥賺黑錢、臨時董事會上揭曉叔叔孫如觀（吳皓昇 飾）身世，把他和表弟們趕出孫家祖厝、假裝洗心革面，其實暗藏心機。

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▲余秉諺《大時代》超渣，強吻張家瑋被踢中小小余。（圖／民視提供）

▲余秉諺《大時代》超渣，強吻張家瑋被踢中小小余。（圖／民視提供）

▲余秉諺和張家瑋對戲多。（圖／民視提供）

反派角色演得過癮，觀眾恨得牙癢癢，反倒人氣更高，余秉諺和張家瑋這對夫妻精彩對手戲，也成為一大焦點。近期有一場強吻戲，沒想到他意外被踢中「小小余」，讓現場大爆笑，他說：「我壓她在床上要強吻，跟她有一段距離，但她在掙扎，沒想到腿一抬正中目標。還有一場戲是被她打巴掌，結果不知道為什麼她改用拳頭打我，這就厲害了。」

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