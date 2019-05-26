超狂！陳昭榮直播賣很大　連房子都可以賣「網友瘋狂留言」

記者林奕如／台北報導

陳昭榮直播賣很大，連房子都可以賣！陳昭榮2年前創立「阿榮嚴選」，轉行當直播主，事業做很大，今直播賣預售屋，他笑說：「賣房子目前為止我直播賣過最大的商品了！」

▲陳昭榮超狂！直播賣房子。（圖／翰成數位直播提供）

陳昭榮也在直播時分享自己至今買房的心得，他表示自己買房子最重視的就是預算跟交通便利，他20幾年前在桃園買下人生中的第一棟房子時，只有考慮預算卻沒有注意地點，但因為買下房子後的經濟壓力跟打拼的動力，讓他往返桃園與台北的拍戲現場依舊甘之如飴，但長期下來也造成身體的疲累，而那棟房子因地點問題，從購入時的6百多萬，到最後賣出後僅剩3百50萬，也讓他人生首棟購屋賠錢收場。

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▲陳昭榮分享自己買房經驗。（圖／翰成數位直播提供）

陳昭榮表示在2003年拍完「台灣霹靂火」後，台灣遭遇SARS風暴，當時房市一片低迷，他在看了20幾棟房子後，雖然口袋裡沒什麼錢，但藉著房市低迷銀行貸款寬鬆的情況下，貸款近9成大膽買進了內湖2棟房子，也因為同時買下2棟房子後，讓他經濟壓力超大，於是便推掉一堆應酬，專心在演藝工作上，才讓自己在演藝事業上小有成就。

如今陳昭榮已經將內湖其中一棟房子獲利了結，目前就只擁有另外一棟房子自住與媽媽在宜蘭起居的兩棟房子。對於購屋陳昭榮的建議是，不要把買房子當作是投資，考量地點後先想5、10年後好不好住，自己住的舒服最重要，至於房子的價值時機到了它就自然就會給予回報，所以今天直播賣房子，陳昭榮還是深切的建議，一定要自己跑一趟建案，看了舒服最重要。