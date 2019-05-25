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雷／楊謹華霸氣搶回《顧家男》　最後一幕彩蛋很驚喜！

記者林奕如／台北報導

楊謹華、黃健瑋、謝佳見主演《我是顧家男》24日完結篇，事先官方就釋出HE（Happy Ending）預告，一點也沒任何意外，楊謹華和黃健瑋甜蜜復合，一起走入婚姻，但最後有反轉橋段，原來兩人在2013年就在一家店並肩而坐，切合女主角深信：「命中注定的緣分，是不需要強求。」

▲楊謹華、黃健瑋、謝佳見《我是顧家男》結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼張景嵐、楊謹華最終大攤牌。（圖／翻攝愛奇藝）

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▲楊謹華、黃健瑋、謝佳見《我是顧家男》結局。（圖／翻攝愛奇藝）

楊謹華、黃健瑋兩人在公司是一對水火不容的死對頭，但私底下他們已經偷偷秘戀了三個月，甜蜜到閃瞎戲迷，兩人默契合作，也讓不少人覺得自然又真實。之後劇情殺出程咬金，黃健瑋曾論及婚嫁的女友（張景嵐 飾）出現，造成楊謹華和黃健瑋分手，張景嵐角色也讓不少人恨得牙癢癢。

▲楊謹華、黃健瑋、謝佳見《我是顧家男》結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼楊謹華、黃健瑋終於婚了。（圖／翻攝愛奇藝）

▲楊謹華、黃健瑋、謝佳見《我是顧家男》結局。（圖／翻攝愛奇藝）

倒數集數時，楊謹華、黃健瑋兩人還沒有合好，讓戲迷看了心急。大結局中，楊謹華和情敵張景嵐終於PK攤牌，兩人氣勢強對決，楊謹華怒氣嗆情敵，面對面說出真心話，她終於知道黃健瑋的心意，選擇甜蜜再復合，兩人一起攜手走入禮堂，楊謹華感觸：「當我走入婚姻市場的人生，充滿變化、充滿刺激，幸好最終結局是美好的，我再也不是一個人當兩個人用的徐雙雙，我不再孤單，因為我終於找到我的顧家男。」

楊謹華也說，即便角色上很強悍，但最終還是渴望有一個愛的家，並覺得愛情等同於家庭。 

▲楊謹華、黃健瑋、謝佳見《我是顧家男》結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲楊謹華、黃健瑋劇中緣份早註定。（圖／翻攝愛奇藝）

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楊謹華, 謝佳見, 黃健瑋, 北村豐晴, 我是顧家男

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