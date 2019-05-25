專訪／掰了何韻詩女女戀　鄧九雲認交男友：愛不分性別

記者林奕如／專訪

鄧九雲有「小全智賢」之稱，和香港女歌手何韻詩演出舞台劇《賈寶玉》，因此擦出愛火，但在2016年底分手，鄧九雲揮別情傷，大方認了現在有交往1年多的男友，是電影創作者，「我一直都是這樣，相愛不在乎性別。」是否還有和何韻詩聯絡，她淡淡表示：「沒有特別聯絡。」

▲鄧九雲接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

鄧九雲身兼作家與演員身份，同時也在政大教授表演方面課程，她每次發文走文青風，吸引一批死忠粉絲，這次和陳乃榮在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》飾演夫妻，還有一個可愛女兒，詮釋人妻角色很上手，但現實生活中，鄧九雲仍在思考婚姻的意義在哪裡，「真正婚姻目的，不是要靠法律規定，應該是兩個人很想這樣結合，受到親朋好友的肯定。」

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▲鄧九雲和陳乃榮《如果愛，重來》飾演夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

517立法通過同性結婚法案，鄧九雲在臉書PO出「可以結婚了」，她也有感而發，「大家都很開心，不管性取向是什麼，這是基本人權，他（她）可以選擇要不要，而不是他（她）選擇的對象，讓他（她）無法做選擇。」

她3年前和何韻詩分手後，現大方認了有新對象，穩交半圈外人男友。對於性向這件事，鄧九雲說：「喜歡一個人跟性別沒有關係，我不會去問『喜歡男生還是女生』，那不是一個選擇。有些男生很陰柔，女生則在很多方面是陽，每個人身體有陰跟陽，我比較喜歡這樣思考邏輯。」

▲▼鄧九雲：「喜歡一個人跟性別沒有關係。」（圖／記者黃克翔攝）

該劇講述平行時空，鄧九雲笑說，其實現在每個人在自己的同溫層，看待一樣事情就會不一樣。陳乃榮則表示，阿嬤過世之後，這次再回去台南，就感覺物是人非，雖然是一樣台南、身旁一樣的人，但大家都變了，這也是一種平行時空。