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喬喬一身黑衣牽手喬爸現身告別式　奔桃園見母最後一面

記者林奕如／桃園報導

喬喬（于卉喬）在《我們與惡的距離》飾演賈靜雯女兒，精彩演出讓人印象深刻。她一直以來和喬爸生活，母親節前夕喬媽不幸癌逝，今喬媽在桃園舉行告別式，喬喬早上9點19分在家祭前現身，表情平靜見喬媽最後一面，喬爸戴黑帽跟在一旁，牽手喬喬一起走入會場後，喬媽親友拿孝服幫忙穿上，隨後她和喬爸坐在中段椅子上，依偎喬爸肩膀等待儀式進行。

▲喬媽劉芃昀桃園告別式，喬喬、喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲喬媽劉芃昀桃園告別式，喬喬、喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

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▲喬喬和喬爸牽手走入告別式會場。（圖／記者林敬旻攝）

喬媽在母親節癌逝，掀起家變風暴，喬爸也成為網友討論對象，不少人湧入臉書批評留言，喬喬行程不受影響，5月17日照原定計劃出席「錠嵂藍鵲紅鼻子公益陪伴計畫」，變身天使綁上翅膀，一臉冷靜現身會場，更上台致詞背出完整感言，事先經紀人就聲明不接受訪問，一結束和劇團彩排，馬上被經紀人帶走。

▲喬媽劉芃昀桃園告別式，喬喬、喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲喬媽劉芃昀桃園告別式，喬喬、喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲喬媽告別式，喬喬和喬爸到場。（圖／記者林敬旻攝）

距離上一次發文相隔6天，中間歷經喬媽風暴，臉書團似乎不受影響，選在520這天PO出喬喬3歲舊照，透露當時和友人小孩們一起去玩水，但輿論未平息，下方留言一面倒負評，還有人貼出喬媽生前思女創的「玫瑰之名」粉絲團發文給網友看。

喬爸2012年將拍攝喬喬生活影片上傳到YouTube，她迅速爆紅，參與過五月天和蕭敬騰的MV拍攝，並且亮相各大節目。因為學業關係，她近年作品大量減少，11歲的她近期參與《與惡》，飾演賈靜雯女兒天晴，角色早熟又敏感，甚至說出：「你們要離婚為什麼不會跟我討論？」讓人心疼。她認真演出，也讓大家驚訝當年可愛喬喬已經長大了。

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉
喬喬首露面「穿公主白紗」冷靜做公益　一結束秒被經紀人帶走
 

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