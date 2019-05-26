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野生咘咘出去玩「牽手Dalton還被偷親」！　Bo妞坐旁邊「表情亮了」

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯出道多年，在演藝圈擁有好人緣，私底下和徐若瑄的感情特別好，雙方的孩子們也因此常玩在一塊，咘咘和Dalton超有愛的互動更常被網友湊成對，她26日曬出這2個小孩的一系列出遊照，只不過Bo妞的鬼臉實在太有戲，讓她忍不住笑說：「好像是個小電燈泡！」

▲▼野生咘咘出去玩。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼野生咘咘出去玩。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼野生咘咘出去玩。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

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▲咘咘牽手Dalton還被偷親，閃光程度破表！（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

照片中，可以先看到賈靜雯把咘咘抱在大腿上，Dalton坐在中間，Bo妞則是被徐若瑄抱在懷中，咘咘和Dalton之間散發出兩小無猜的氛圍，小女兒卻直接伸手扮鬼臉、最後甚至閉上眼睛，無奈神情笑翻一票網友。

▲▼野生咘咘出去玩。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼Bo妞的鬼臉超搶鏡。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼野生咘咘出去玩。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

其他少了Bo妞入鏡的照片中，Dalton和咘咘親密地手牽手逛街一起玩，他還被拍到偷親對方頭髮的畫面，超好感情意外閃瞎許多粉絲。但是，賈靜雯解釋這絕對不是相親日，她和徐若瑄事前沒約好，竟意外在香港相遇，「珍惜與孩子的相處時光～～我們都很享受！」

▲▼野生咘咘出去玩。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼咘咘、Bo妞和Dalton私底下常玩在一起。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼野生咘咘出去玩。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

賈靜雯透露自己和徐若瑄認識很多年，有了小孩後，彼此更加熟悉，加上咘咘和Dalton的生日只差一天，格外有種親切感，「這兩小無猜真的很黏…希望妳（你）們的緣分能好好珍惜長久下去。」

賈靜雯臉書全文：

千萬別誤會！這絕對不是相親日
沒相約竟帶孩子在香港能碰在一起，這不是緣分是什麼
我們都是事業家庭兼具的女性，認識多年因為孩子彼此更熟悉⋯珍惜與孩子的相處時光～～我們都很享受！
這兩個生日只差一天的兩小無拆真的很黏⋯感覺波妞好像是個小電燈泡
希望妳（你）們的緣分能好好珍惜長久下去⋯

徐若瑄 Vivian Hsu
#我們是幸福的媽咪
#一群幸福的孩子

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

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關鍵字

賈靜雯, 徐若瑄, Bo妞, Dalton, 咘咘

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