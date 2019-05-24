健身房重訓完「一看內褲傻眼」！　謝忻PO下半身照：世上最丟臉的事

記者潘慧中／綜合報導

謝忻儘管工作忙碌，仍不忘抽空運動維持身材，但她24日在社群網站崩潰透露，待在健身房重訓了近1個小時，檢查內衣褲的痕跡後傻眼直呼：「世界上最丟臉的事情！」

▲▼謝忻保持運動的好習慣。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



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謝忻自拍美腿照PO上網，她無奈地說運動了快1個小時，竟然連一滴汗都沒流，「內衣褲都沒有汗涔涔（明天還可以再穿的那一種）。」這對她來說無疑是最丟臉的事。

▲▼謝忻重訓快1小時都沒流汗。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



看到有網友提醒「汗量不等於消耗的熱量」時，謝忻表示自己明白這個道理，但就是少了一份成就感，而且雙腿也絲毫沒有發軟的感覺，「丟臉！（大聲吶喊）」，不過也有粉絲告訴她別太操累，畢竟身體健康才是最重要的事。

▲謝忻和網友互動。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



事實上，謝忻一度胖到快60公斤，後來靠3招瘦回4字頭。首先，她早餐必吃香蕉、番茄和無糖豆漿，進食主要以清湯、燙青菜、五穀飯和肉為主，運動方面則是以游泳為主，如果有更多時間的話，她會加碼跑步1小時。

▲謝忻身材很好。（圖／翻攝自Instagram／xiexin1127）



謝忻IG全文：

世界上最丟臉的事情就是在健身房做重訓將近1小時但是一滴汗都沒有留內衣褲都沒有汗涔涔（明天還可以再穿的那一種）

丟臉！（大聲吶喊）

跌股！（摔手機）

真是一個充滿戲劇張力的女紙

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