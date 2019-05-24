照超音波「看到女兒傻眼」！　《大學生》Nina對比老公舊照：根本是你

記者潘慧中／綜合報導

《大學生了沒》班底Nina（曹婕妤）西洋情人節宣布和小新（曾惠新）結婚，隔月公開懷孕喜訊，小倆口開心等待女兒的到來，只不過，她近日照超音波一看到畫面傻眼了，「哈娜長得跟爸爸也太像了吧………。」

▲Nina（左圖右）肚皮逐日隆起。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）



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Nina透露隨著肚子一天天變大，寶寶的五官也越來越清晰，但當她照超音波第一眼看到女兒時，內心其實有被嚇到，很意外孩子跟小新長超像，她笑說：「希望（女兒）眼睛不要跟爸爸一樣小哈哈哈哈哈。」對此，老公只認女兒的鼻子跟自己很像，但她還是覺得「根本就是你」。

▲▼Nina不敢相信女兒竟然長得這麼像老公。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）



安胎的這段時間，Nina的心情又期待又緊張，「說不緊張是騙人的，畢竟我是一個連抽血都可以昏倒的人。」她每天都隔著肚皮跟女兒喊話：「希望妳可以平安健康的出來，不要讓媽媽痛太久喔！」

▲Nina和小新升格準爸媽。（圖／翻攝自Instagram／ninaxxya）



Nina坦言一直很擔心自己無法成為滿分的媽媽，但她仍不忘自我打氣：「誰是一出生就會當媽媽的呢！？」她保證會努力學習成為一個好媽媽，「希望妳是一個最幸福最健康的寶寶。」

Nina IG全文：

看到的第一眼傻眼了

哈娜長得跟爸爸也太像了吧⋯⋯⋯⋯

其它都還好但希望眼睛不要跟爸爸一樣小哈哈哈哈哈

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隨著肚子一天一天變大

寶寶的五官也漸漸清晰

心情真的是又期待又緊張！

說不緊張是騙人的，畢竟我是一個連抽血都可以昏倒的人

每天跟哈娜說希望你可以平安健康的出來，不要讓媽媽痛太久喔！

雖然很擔心很害怕自己沒辦法成為一個100分的媽媽

但誰是一出生就會當媽媽的呢！？

所以我也會努力學習的

希望你是一個最幸福最健康的寶寶

#有一個寶寶叫hana