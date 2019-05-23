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洪詩逛超市被拍！　「神級美腿」露到直逼根部…網看傻：穿這樣母湯

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2005年在《我愛黑澀會》憑藉亮麗外型、機智反應，在網路擁有超高人氣，如今身為「Popu Lady」成員，儘管工作越來越忙碌，仍不忘和粉絲分享生活點滴。她22日在社群網站PO出逛超市美照，引來一票網友讚嘆：「穿這樣太犯規了！」

▲洪詩作風親民。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

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照片中，可以看到洪詩放下及胸長髮，身穿細肩帶黑套裝，微微拉下外套小露香肩，短褲襯托出她的纖瘦美腿，同色系高跟鞋更拉長整體比例，好友宇珊看了直呼：「腦公太辣了吧，誰准你穿這樣出門的！」

▲▼洪詩逛超市被拍！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩逛超市狂露美腿。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

黃子佼則是開玩笑問：「補貨幹嘛掉外套？」洪詩也大方笑回：「性感補貨！」原來她當天是去大賣場補貨，因為她最喜歡在家裡邊追劇邊吃餅乾配紅酒，毫無偽裝逛超市的模樣一曝光，讓不少粉絲好想巧遇她！

▲▼洪詩逛超市被拍！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼宇珊、黃子佼和其他網友的反應。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩逛超市被拍！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

事實上，洪詩身材條件本來就很好，但為了上鏡更好看，仍然很注重曲線變化，她自認最有效的瘦身方法無疑是控制飲食和維持運動習慣，吃飯大約有七八分飽即可，減少攝取多餘的醬料和調味品，吃得健康又能真的吃到食物的新鮮，再來就是每個禮拜固定運動、流流汗，更是維持身材的不二法門。

▲▼洪詩逛超市被拍！（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩身材很好。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

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洪詩, Popu Lady, 我愛黑澀會, 黑澀會

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