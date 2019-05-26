許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

記者潘慧中／綜合報導

許維恩2017年底和KID（林柏昇）分手，結束近5年戀情，沒想到馬來西亞籍師弟呂銳26日凌晨無預警認愛，「從現在起，有好的壞的，我都會在你身邊一起去面對。」讓粉絲又驚又喜，但其實兩人熱戀早有預兆。

▲許維恩熱戀呂銳早有預兆。（圖／翻攝自Instagram／cedric_loo）



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許維恩1年多前就被爆出早在2017年10月就和呂銳交往，去年過白色情人節時，男方被發現不但PO出了情人節大餐照，桌面也和她Instagram限時動態的桌面一模一樣，其中一道菜正是她的拿手菜「滷肉」，當時消息曝光後，她隨即刪除該則動態，留給外界無限想像。

▲▼呂銳曬的這2張照片被猜測可能跟許維恩同居。（圖／翻攝自Instagram／cedric_loo）



不久後，呂銳PO出的水餃照片中，桌面又和情人節大餐當天一樣，打卡地點在台北，疑似同居的傳聞不脛而走。此外，許維恩後來去杭州替姐妹淘慶生時，他剛好也在當地打卡，當時的諸多巧合已經引起不少討論。

▲▼呂銳和許維恩曾同時在杭州打卡。（圖／翻攝自Instagram／cedric_loo、sharon701111）



呂銳當初強調和許維恩是「生意上的夥伴」，如今他大方告白放閃獲得網友祝福，「在我什麼都不是的時候，妳總是在我身邊鼓勵給我正能量。當別人看不起我，說我不是的時候，妳都會用力幫我平反回去。在我被罵、被欺負的時候，妳總是第一個站出來幫我擋風遮雨。」