ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

記者潘慧中／綜合報導

許維恩2017年底和KID（林柏昇）分手，結束近5年戀情，沒想到馬來西亞籍師弟呂銳26日凌晨無預警認愛，「從現在起，有好的壞的，我都會在你身邊一起去面對。」讓粉絲又驚又喜，但其實兩人熱戀早有預兆。

▲許維恩熱戀呂銳早有預兆。（圖／翻攝自Instagram／cedric_loo）

請繼續往下閱讀...

許維恩1年多前就被爆出早在2017年10月就和呂銳交往，去年過白色情人節時，男方被發現不但PO出了情人節大餐照，桌面也和她Instagram限時動態的桌面一模一樣，其中一道菜正是她的拿手菜「滷肉」，當時消息曝光後，她隨即刪除該則動態，留給外界無限想像。

▲▼呂銳曬的這2張照片被猜測可能跟許維恩同居。（圖／翻攝自Instagram／cedric_loo）

▲▼呂銳曬的這2張照片被猜測可能跟許維恩同居。（圖／翻攝自Instagram／cedric_loo）

不久後，呂銳PO出的水餃照片中，桌面又和情人節大餐當天一樣，打卡地點在台北，疑似同居的傳聞不脛而走。此外，許維恩後來去杭州替姐妹淘慶生時，他剛好也在當地打卡，當時的諸多巧合已經引起不少討論。

▲▼呂銳和許維恩曾同時在杭州打卡。（圖／翻攝自Instagram／cedric_loo、sharon701111）

呂銳當初強調和許維恩是「生意上的夥伴」，如今他大方告白放閃獲得網友祝福，「在我什麼都不是的時候，妳總是在我身邊鼓勵給我正能量。當別人看不起我，說我不是的時候，妳都會用力幫我平反回去。在我被罵、被欺負的時候，妳總是第一個站出來幫我擋風遮雨。」

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

推薦閱讀

開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

「徐小可被灌酒」經紀人揭錄影內幕！　隔1年現《麻辣》…利菁：這圈子就是這樣

「徐小可被灌酒」經紀人揭錄影內幕！　隔1年現《麻辣》…利菁：這圈子就是這樣

健身房重訓完「一看內褲傻眼」！　謝忻PO下半身照：世上最丟臉的事

健身房重訓完「一看內褲傻眼」！　謝忻PO下半身照：世上最丟臉的事

洪詩逛超市被拍！　「神級美腿」露到直逼根部…網看傻：穿這樣母湯

洪詩逛超市被拍！　「神級美腿」露到直逼根部…網看傻：穿這樣母湯

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

照超音波「看到女兒傻眼」！　《大學生》Nina對比老公舊照：根本是你

照超音波「看到女兒傻眼」！　《大學生》Nina對比老公舊照：根本是你

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

高雄「仙女級禮生」白目踩禁忌！　回家發現「屁股留記號」長輩搖頭：被懲罰了

高雄「仙女級禮生」白目踩禁忌！　回家發現「屁股留記號」長輩搖頭：被懲罰了

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許維恩, KID, 呂銳

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 超大咖的「總統侯選人」是誰？　吳宗憲揭曉答案
  2. 獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我
  3. 單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的
  4. 蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了
  5. 擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝
  6. 吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說
  7. 「謝謝大家沒去看蕭敬騰」　品冠密邀雙帥嘉賓助陣
  8. 馬嘉伶回台了！邀AKB48打手遊　自曝：輸了失落30秒
  9. 被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐
  10. 許志安小三「被唾棄現況」曝光！爆遭求償1.2億　打算申請破產

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366