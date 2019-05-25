謝佳見伴郎初體驗！　「搶親成功」照片曝光帥炸

記者潘慧中／綜合報導

謝佳見來台發展多年，演出過多部台劇，他近日把握工作空檔執行一項秘密任務，他先是語帶神秘地說：「接下來有一場硬戰…希望大家手下留情。」25日公布正確答案，原來他是跑去幫朋友助陣，「第一次來當伴郎啦！」

▲謝佳見24日先在臉書預告即將有一場硬仗。（圖／翻攝自Facebook／謝佳見 Melvin Sia）



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謝佳見24日在臉書透露，他將迎來一場硬仗，儘管已經做足準備，仍希望參與的友人們手下留情，「畢竟在這人生路上，哥也是第一次啦。 哈哈哈～既興奮又緊張。」

▲謝佳見當伴郎超帥！（圖／翻攝自Facebook／謝佳見 Melvin Sia）



隔天，謝佳見公開真相，「其實就是第一次來當伴郎啦！第一關過了！#新婚快樂#搶親成功。」照片中，可以看到他梳起油頭、戴上復古圓框眼鏡，身穿傳統中式服裝，露出陽光燦笑，融化不少網友：「最帥最酷的伴郎」、「高顏值伴郎！」

謝佳見臉書全文Part 1：

聽說接下來有一場硬戰， 我是有做好準備啦，但還是希望大家手下留情。 畢竟在這人生路上，哥也是第一次啦。 哈哈哈～ 既興奮又緊張。

謝佳見臉書全文Part 2：

其實就是第一次來當伴郎啦！

第一關過了

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#新婚快樂

#搶親成功