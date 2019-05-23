沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

記者潘慧中／綜合報導

「荒謬大師」沈玉琳雖然常為節目效果大吼大叫，私底下的他其實很少發脾氣，但有次意外發現遭惡整後，他不但罕見動怒，甚至當場開罵：「做節目開玩笑整人可以，但你們非常無良，這個節目我這輩子都不會再上了！」

▲沈玉琳私底下脾氣很好。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）



電視台公關小花表示，沈玉琳當時動念想跟芽芽結婚，節目不但安排他來講浪子回頭的經歷，甚至租了一套婚紗請芽芽來到現場，看似幫玉琳哥set好求婚梗，「但我們把玉琳哥的前女友佩真放在導播室目睹這一切！」

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▲小花當時悄悄找沈玉琳的前女友來錄影現場。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



小花解釋事前都有和佩真說清楚錄製的內容走向，「我們是想要讓她來反駁她其實跟玉琳哥關係沒有這麼惡劣。」沒想到，佩真在後台崩潰大哭，沈玉琳原本也不知道，但兩人事後似乎有擦身而過，玉琳哥這才發現被整了，當時大抓狂！

▲▼沈玉琳罕見動怒開罵！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



沈玉琳善用幽默又浮誇的功力來為節目加分，常為了工作沒日沒夜也甘之如飴，他表示因為老婆芽芽小他17歲、女兒更小他整整48歲，他不諱言自己一定會比他們早走，所以至少要努力賺到10億元，讓她們可以一輩子不愁吃穿，「好險我是生女兒，因為女兒要富養，如果是生兒子，我可能就要裝窮了。」