「徐小可被灌酒」經紀人揭錄影內幕！　隔1年現《麻辣》…利菁：這圈子就是這樣

記者潘慧中／綜合報導

徐小可2018年4月上《麻辣天后傳》疑似被灌酒，阿Ben氣得在臉書開罵，她事後對利菁很不好意思，因為她覺得對方也是受害者，「我還是會想去上菁姊的節目。」事隔1年多，她的經紀人小瑋重回錄影現場還原過程，利菁也大方地說：「這個圈子就是這樣，很多事情講開了就好。」

▲▼利菁隔1年重提灌酒風波。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



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利菁一開場看到小瑋就開玩笑說：「他來了欸，他怎麼好意思來啊？那一年大家正要報名金鐘的時候，搞那一下金鐘就突然…今年不要再來囉。」認真重提酒醉風波，她表示真的是一場誤會，「那時候真的是很小很小的事情。」小瑋也認同她的說法：「那真的是誤會。」

▲▼徐小可經紀人還原過程。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



小瑋表示錄影當天不在台灣，「我在飛機上，這是真的。」他認為如果自己當時有在現場的話，或許就不會發生後來的事情，「因為其實現場是有助理在，他可能經驗不足啦，他沒有Handle到藝人的情緒，都怪我不在啦。」

▲利菁、徐小可和阿Ben。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine、白宮這一家）



事實上，徐小可事後曾表示自己從頭到尾都沒怪利菁，「我剛出道的時候上《麻辣天后宮》，她很照顧我。」兩人早已破冰。談到製作人孫樂欣，她無奈透露：「第一時間我就傳訊息給他，他沒有任何回應，反而在臉書說，朋友怎麼不電話溝通。」雙方之後也沒再聯絡。