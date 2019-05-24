想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）不只是綜藝節目和各大品牌的寵兒，本身也很有生意頭腦，跨界餐飲圈刮起一波旋風，卻萬萬沒想到員工背地裡對客人說產品的壞話：「冬瓜不好喝啦！你不要點這個！」要不是剛好聽到的粉絲私訊告知，她有可能一直被瞞在鼓裡。

▲丫頭目前擁有多家店面。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



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丫頭在《小明星大跟班》無奈表示，那天有客人想點招牌冬瓜菊花茶，怎料該員工直接勸退對方別喝，後面的客人聽了全傻眼：「這個員工怎麼會這樣？」她得知此事後也不敢置信，「怎麼可能有這麼白目的人？！」

▲丫頭無奈被員工陰了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



於是，丫頭直接跑去詢問該員工，沒想到，對方大方承認確有此事後還理直氣壯說：「因為我不喜歡喝冬瓜茶。」她心想：「你不喜歡喝冬瓜茶關我們飲料什麼事啊！你不喜歡喝你就不要喝啊！又沒有人逼你喝！你幹嘛跟客人說冬瓜茶不好喝啊？！」

▲▼丫頭不敢相信員工竟說出這種話。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



事實上，丫頭曾透露「員工管理」無疑是一大難題，舉例來說，員工很常在假日消失，無故曠職其實讓人力很吃緊，「可能我們要股東親自下去。」她有次打電話給那位「消失」的員工，卻一直都找不到人，「我心裡真的很急。」

▲丫頭。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）



擔心該員工是否發生事故，「我就一整天想著各種電影裡面的劇情。」丫頭整天心懸在半空中，沒想到，對方隔天出現了，「他說因為他宿醉，而且（事前）也不跟我們說他宿醉，他就消失一整天。」讓她真的好無奈。