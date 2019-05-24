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開房A罩杯台女…他一脫「被騙了」！　方馬丁戳破男人真心話：會不爽

記者潘慧中／綜合報導

來自瑞典的方馬丁（Martin Ferm）常受邀上節目發表看法，他近日在《名偵探女王》分享自己觀察到一個現象，那就是不少台灣女生都很在乎胸部，「譬如說明明妳是一個A罩杯，但胸罩都用很厚的墊，可能再加一點NuBra，裡面就是塞很多東西。」

▲▼方馬丁。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼方馬丁。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼方馬丁。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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▲方馬丁發現台灣女生很在乎胸部大小。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

方馬丁認為這個做法不太好，「因為你看這個女生好漂亮，男生會有那種『用眼睛脫衣服』的想法，當你真的脫衣服，然後發現這不是真的，真的是被騙的感覺，可能會失望或不爽，本來是有點想像，然後女生脫出來，沒有了。」

▲▼方馬丁。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲方馬丁認為女生內衣墊過頭不太好。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

總而言之，方馬丁認為A罩杯就穿對應的內衣，「這樣子（伴侶）就不會失望，也不會感覺落差那麼大。」主持人謝祖武好奇地問：「你真的每次跟女生在一起都是從性出發嗎？」他想了想回答：「性其實很重要，如果那方面不合，可能就會有很大問題。」

▲▼方馬丁。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲方馬丁戳破男人真心話。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

被問到既然男人會考量女人胸部，「那為什麼女人不能考慮你的下半身？」方馬丁解釋當然可以，「但我沒有騙，我沒有再放大什麼的，妳看我現在的樣子就是我的樣子。」他表示自己不介意女生的罩杯大小，「我覺得妳脫下來好看就好。」

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