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楊冪錄影到一半崩潰！　「腿軟躲角落」哭臉喊：幹嘛啊

記者潘慧中／綜合報導

楊冪參加陸綜《密室大逃脫》時曾放話：「可以再恐怖一點！」不少網友聽了都佩服地說：「真不愧是楊大膽！」沒想到在最新一集中，她上一秒還在笑隊長鄧倫，下秒就被坐著的床一震嚇到腿軟，她露出哭臉狂喊：「幹嘛啊！」

▲▼楊冪錄影到一半崩潰：幹嘛啊！（圖／翻攝自秒拍）

▲▼楊冪上一秒還在嘲笑別人，下一秒被嚇到跳起來。（圖／翻攝自秒拍）

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▲▼楊冪錄影到一半崩潰：幹嘛啊！（圖／翻攝自秒拍）

《密室大逃脫》每一集的恐怖指數都在提升，25日播出的節目中，她和其他成員一起在黑暗的臥室裡尋找線索，楊冪一開始輕鬆地坐在床上指著鄧倫大笑，怎料床鋪突然震動，她在旁人的攙扶下跳了起來，連忙躲到角落。

▲▼楊冪錄影到一半崩潰：幹嘛啊！（圖／翻攝自秒拍）

▲▼楊冪錄影到一半崩潰：幹嘛啊！（圖／翻攝自秒拍）

▲▼楊冪錄影到一半崩潰：幹嘛啊！（圖／翻攝自秒拍）

▲楊冪當場崩潰腿軟。（圖／翻攝自秒拍）

畫面中，可以看到楊冪躲在男成員背後放聲大叫，情緒相當崩潰，男方還來不及抓住她，她就一股腦跌坐在地，旁人忍不住笑說：「冪姊嚇（到）跪了！」她聽到後像失了魂般一邊搖頭一邊狂喊：「幹什麼啊！」

▲▼楊冪錄影到一半崩潰：幹嘛啊！（圖／翻攝自微博／楊冪）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博／楊冪）

事實上，楊冪曾幾度在該節目崩潰落淚，她日前因為克服不了懼高，還有決定團隊是否成功的雙重壓力下情緒失控，她當時難過直呼：「我不想失敗，可是真的跳不了。」她事後仍自責地發文道歉：「很內疚，這次自己沒能成功克服內心的恐懼，如果有下次，我想努力去挑戰成功！」

►楊冪嚇到腿軟，影片請點這裡。

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