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神話Andy自爆：一直都在戀愛！　「公布對象」粉絲笑了

記者吳睿慈／台北報導

南韓最長壽團體神話在樂壇屹立不搖20多年，老么Andy每年來台舉辦見面會，今年也不例外，24日一抵台便抽空接受媒體聯訪，他自爆為台粉勤練中文，為此失眠：「發音真的很難，就算錯了，也希望大家可以多多關注。」而他相隔5年出專輯，英文歌曲取為《Fall in love》，他害羞表示：「我一直都在陷入戀愛啊！」發言嚇壞現場記者。

▲▼神話ANDY聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲神話Andy為了粉絲準備中文歌。（圖／記者黃克翔攝）

Andy每每訪台都會精心準備見面會活動，此次也不例外，他神秘地表示：「這次也準備了一首中文歌，但如果先說出來大家就會知道了。」為了帶來完美的表現，他勤練發音，但很擔心唱不好，昨晚還為此失眠。

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▲▼神話ANDY聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

睽違5年推出單曲《Fall in love》（中文名稱《要再喝一杯嗎？》），Andy被問到感情狀態，他大方表示：「我一直都在陷入戀愛啊！」全場震驚反問要公開戀情了是嗎？他才改口笑說：「跟粉絲一直都在戀愛。」希望有一天能遇到真命天女。

▲▼神話ANDY聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲神話Andy與Eric即將去西班牙錄製節目，他幫哥哥洗頭，卻被嫌技術不好。（圖／記者黃克翔攝）

年初簽下隊長Eric，Andy也即將與對方前往西班牙錄製實境節目《塞維利亞的理髮師》，兩人特地接受70歲老師傅的特訓，他嘗試幫Eric洗頭，「大家看到那邊可能會覺得滿好笑。」但對方不是很滿意他的技術。

▲▼神話ANDY聯訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲神話Andy讚化妝師神奇讓皺紋消失。（圖／記者黃克翔攝）

現年38歲的Andy也被稱讚看起來都不老，他臉漲紅害羞認：「我會變老啊。」自爆全是靠化妝，現場拍手稱讚化妝師技術很好，大笑喊著：「化妝師可以會神奇地消失皺紋。」逗笑全場記者，他明日將在大直ATT SHOW BOX舉辦見面會。

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