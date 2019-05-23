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張紫妍前男友藏10年出現！砲轟唯一證人尹智吾：利用死者太殘忍

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星張紫妍2009年不堪遭公司逼迫陪睡輕生，一案至今仍未查明真相，檢察院日前也正式宣佈「張紫妍的名單無法確定，難以再度調查。」真相永遠被掩埋。調查告一段落，前男友崔男近日罕見現身接受韓媒採訪，砲轟師妹尹智吾重提案件藉此出書，「這樣利用死者太殘忍。」

▲張紫妍前男友隱身10年出現，陪睡自殺「證據不足」調查結束　韓網淚崩：她死了兩次！（圖／翻攝自韓網、CFP）

▲張紫妍2009年不堪遭逼迫陪睡輕生。（圖／翻攝自韓網、CFP）

崔男隱身10年，近日卻突然出現在媒體面前，他自稱是張紫妍的前男友，兩人交往了1年左右，但女方在輕生前1個月突提分手。他透露女方生前因失眠問題，確實有服用安眠藥，兩人感情雖退回朋友關係，仍會打電話互相關心，張紫妍曾多次向他釋出想輕生的訊息「好想死」、「累了」等，每次他都會安慰「別這樣想」。

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▲▼張紫妍前男友隱身10年出面。（圖／翻攝自SBS）

▲張紫妍前男友隱身10年出面。（圖／翻攝自SBS）

崔男表示，張紫妍輕生前曾有發訊息給他「對不起，只能跟你說對不起。」沒想到，最後聽到女方自殺的消息，他自責表示：「我受到極大衝擊。」令他這幾年活在沒有好好保護張紫妍的自責中。

張紫妍生前是否遭逼陪睡，崔男並未說出細節，但他坦言「以前她與我們幾個友人聚會時，確實會接到公司的電話表示『有會議』，換了衣服便離開。」他僅認為張紫妍是在做演員應做的事，至於尹智吾認為張紫妍被迫施打毒品，崔男表示「很難相信」，畢竟張紫妍那段期間並無異樣。

▲▼母親忌日遭逼陪睡！張紫妍同門4女星自殺　（圖／翻攝自尹智伍IG、韓網）

▲尹智吾曾釋出自己與張紫妍10年前的合照，證明自己的身份，如今卻遭前男友砲轟毀壞死者聲譽。（圖／翻攝自尹智伍IG）

為何在10年後突然現身？崔男表示，直到看見尹智吾受訪的報導，下定決心捍衛張紫妍的聲譽，砲轟尹的證言裡提到，「姐姐（張紫妍）好像有被施打毒品」、「姐姐（張紫妍）被性侵」，他反駁：「根本沒聽過紫妍提起她（尹智吾）的名字，她利用已故的人名字出書，這太殘忍了！」指控尹智吾貶損死者名譽。

崔男強調「紫妍自尊心很強，個性很開朗，只要是跟朋友出去，她一定是打開錢包請客的人。」前男友突然站出來捍衛張紫妍，立刻引起關注，輿論分成兩派，有人支持尹智吾至少敢出面講，但也有人認為尹確實是利用張紫妍提高知名度，正反聲浪不一。

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