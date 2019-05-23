ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《她的私生活》由金材昱、朴敏英領銜主演，隨著戲劇接近尾聲，館長Ryan的身世終於公開，他就是時安的哥哥。但他一直認為自己被生母拋棄，多年來無法原諒女方，所幸德美待在他身邊傾聽、支持，母子最終解開誤會，沒想到，14集尾聲，劇情出現反轉，當年帶他去育幼院的人就是德美媽，令劇迷擔心直呼「爛尾即視感」、「希望給我好的結局」。

▲▼雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快（圖／tvN）

▲德美安慰Ryan。（圖／翻攝自tvN）

請繼續往下閱讀...

Ryan的身世終於公開，得知真相的他，在美術館裡痛哭，另一方面又怕德美會擔心，於是打給女方：「怕妳等我才打電話給妳，趕快睡。」隨即便掛掉電話，此舉反而讓德美擔心不已，半夜衝到美術館找人：「你那樣掛掉電話，會讓人很擔心，要哭的話就在我身邊哭！」兩人相擁睡在美術館，隔天立刻被3位職員目睹甜蜜場景。

▲▼雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快（圖／tvN）

▲館長跟媽媽解開多年心結。（圖／翻攝自tvN）

為了解開多年心結，館長打電話給媽媽，親口詢問：「為何拋棄我？」媽媽哭著解釋：「雖然聽起來辯解，但我真的沒有拋棄你，發生車禍事故醒來後，才發現你不知道去哪了，我發了瘋似的找你，卻找不到你。」就這樣時間過了26年，母子再度相遇，兩人終於和好。

▲▼雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快（圖／tvN）

▲▼館長跟德美迎來成人愛情送入洞房。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快（圖／tvN）

▲▼雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快（圖／tvN）

德美想要幫助館長重拾畫筆，藉著自己生日，她撒嬌表示：「明天是我生日，我想要生日禮物，可以畫一張我的畫像嗎？」Ryan鼓起勇氣畫畫，兩人深情對視相吻，終於迎來觀眾要的「成人愛情」，激吻數十秒後終於送入洞房，然而，鏡頭一轉他們已相擁躺在床上，中間跳過一大段過程，劇迷不敢置信表示「居然跳過」、「可惡」、「也太快」。

《她的私生活》開播以來著重在金材昱、朴敏英戀愛線，但半路殺出金材昱身世謎團，14集尾聲又有其他插曲出現，當初帶他去育幼院的人疑似就是德美媽，兩人恐產生誤會。《她的私生活》每週四、五將在愛奇藝台灣站上架播岀。

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

推薦閱讀

馬東石緝兇殺人魔！　擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房

馬東石緝兇殺人魔！　擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房

王嘉爾講韓文遭歧視！　親自唸出惡評…大器態度被讚爆

王嘉爾講韓文遭歧視！　親自唸出惡評…大器態度被讚爆

張紫妍前男友藏10年出現！砲轟唯一證人尹智吾：利用死者太殘忍

張紫妍前男友藏10年出現！砲轟唯一證人尹智吾：利用死者太殘忍

雷／《深淵》連續狂殺2人！才演5集男主死了　結尾神反轉

雷／《深淵》連續狂殺2人！才演5集男主死了　結尾神反轉

山下智久人脈超狂！大咖美影星幫他宣傳IG　粉絲嚇歪：兩大男神

山下智久人脈超狂！大咖美影星幫他宣傳IG　粉絲嚇歪：兩大男神

朴有天吸毒審判日出爐！6／14上法庭　爆當庭對質黃荷娜

朴有天吸毒審判日出爐！6／14上法庭　爆當庭對質黃荷娜

出道2次糊掉…《101》雙A練習生爸路邊拉票：夢想破滅，我責任大

出道2次糊掉…《101》雙A練習生爸路邊拉票：夢想破滅，我責任大

「未來的聲音」救川口春奈一命！　戀上大14歲高橋一生

「未來的聲音」救川口春奈一命！　戀上大14歲高橋一生

張紫妍案調查出爐！10年冤「證據不足」落幕…韓網淚崩：她死兩次

張紫妍案調查出爐！10年冤「證據不足」落幕…韓網淚崩：她死兩次

「傻大姐」宣美才唱2首歌：你要去哪？　秒向學生道歉

「傻大姐」宣美才唱2首歌：你要去哪？　秒向學生道歉

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工「當場走人」：很嚴重

沈玉琳被惡整「真的生氣了」！　當場翻臉：這節目我以後都不會上

薛之謙撕爆白襯衫…肚子「溢出整圈肥肉」　網看傻：吐了

快訊／HUSH向爸媽出櫃！　爸：不用說對不起

想喝招牌冬瓜菊花！員工勸：不要點這個　客人傻眼「秒向丫頭告狀」

AOA智珉爆瘦疑似厭食症！資深前輩關心：你很辛苦吧？

聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

阿嬌爆分居賴弘國…遭酸「婚結得不值」　密友揭婚姻現況！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

金材昱, 朴敏英, 她的私生活

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「國際巨星」跨海挺台灣同婚！　留言吵一團：好好看一下地圖吧
  2. 懷孕吃珍珠粉「想讓女兒變白」！　劉真吃1次就反悔：浪費9千
  3. 周興哲專屬「小白」麥克風　跟張惠妹、林俊傑同款！
  4. Ella曝喜訊：今天是個大日子！　「充滿幸福的粉紅泡泡」
  5. 彩虹同婚／同志友人「登記結婚」狂放閃　李杏笑：考慮過單身感受嗎？
  6. 星二代脫上衣拍宣傳照！　媽媽擔心問「這樣好嗎？」
  7. 彩虹同婚／藏男友10年向家人出櫃「不被祝福」　葉天倫感動好友今結婚了
  8. 迪士尼經典卡通《奇奇與蒂蒂》真人版開拍！「新劇本」全都變了
  9. 勝利爆「召妓內幕」！　提前帶回家「確認水準」隔天送給客戶
  10. 梁詠琪錄音室崩潰大哭　曝「不唱這首歌」全因陷戀愛困境

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366