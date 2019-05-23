雷／《私生活》金材昱、朴敏英激吻入洞房！劇迷懵了：也太快

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《她的私生活》由金材昱、朴敏英領銜主演，隨著戲劇接近尾聲，館長Ryan的身世終於公開，他就是時安的哥哥。但他一直認為自己被生母拋棄，多年來無法原諒女方，所幸德美待在他身邊傾聽、支持，母子最終解開誤會，沒想到，14集尾聲，劇情出現反轉，當年帶他去育幼院的人就是德美媽，令劇迷擔心直呼「爛尾即視感」、「希望給我好的結局」。

▲德美安慰Ryan。（圖／翻攝自tvN）

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Ryan的身世終於公開，得知真相的他，在美術館裡痛哭，另一方面又怕德美會擔心，於是打給女方：「怕妳等我才打電話給妳，趕快睡。」隨即便掛掉電話，此舉反而讓德美擔心不已，半夜衝到美術館找人：「你那樣掛掉電話，會讓人很擔心，要哭的話就在我身邊哭！」兩人相擁睡在美術館，隔天立刻被3位職員目睹甜蜜場景。

▲館長跟媽媽解開多年心結。（圖／翻攝自tvN）

為了解開多年心結，館長打電話給媽媽，親口詢問：「為何拋棄我？」媽媽哭著解釋：「雖然聽起來辯解，但我真的沒有拋棄你，發生車禍事故醒來後，才發現你不知道去哪了，我發了瘋似的找你，卻找不到你。」就這樣時間過了26年，母子再度相遇，兩人終於和好。

▲▼館長跟德美迎來成人愛情送入洞房。（圖／翻攝自tvN）



德美想要幫助館長重拾畫筆，藉著自己生日，她撒嬌表示：「明天是我生日，我想要生日禮物，可以畫一張我的畫像嗎？」Ryan鼓起勇氣畫畫，兩人深情對視相吻，終於迎來觀眾要的「成人愛情」，激吻數十秒後終於送入洞房，然而，鏡頭一轉他們已相擁躺在床上，中間跳過一大段過程，劇迷不敢置信表示「居然跳過」、「可惡」、「也太快」。

《她的私生活》開播以來著重在金材昱、朴敏英戀愛線，但半路殺出金材昱身世謎團，14集尾聲又有其他插曲出現，當初帶他去育幼院的人疑似就是德美媽，兩人恐產生誤會。《她的私生活》每週四、五將在愛奇藝台灣站上架播岀。