出道2次糊掉…《101》雙A練習生爸路邊拉票：夢想破滅，我責任大

記者吳睿慈／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》於5月開播，練習生懷抱夢想搶奪出道名額，其中也有已出道卻紅不起來的成員。近日，一名雙A練習生姜賢秀的爸爸就被發現站在路邊替兒子拉票，高舉著兒子的看牌，發送宣傳名片，一系列照片被傳到網上，令人看得格外心酸，含淚表示「捨不得」、「老父親的背影」。

▲姜賢秀獲得雙A，卻沒什麼鏡頭。（圖／翻攝自PRODUCE X 101）



姜賢秀生於1996年，練習生時長達8年3個月，出道兩次卻紅不起來，最終選擇參加《PRODUCE X 101》，他的實力堅強，獲得2次A班的評分，鏡頭卻寥寥無幾，名次落在69名。

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▲姜爸為兒子舉牌應援。（圖／翻攝自論壇）



▲姜爸製作的宣傳名片。（圖／翻攝自論壇）



近來，有民眾發現姜爸為了幫兒子拉票，站在太陽下戴著帽子、高舉姜賢秀的看牌，發送宣傳名片，上面還寫著「請投票喲」，附上兒子的Instagram，宣傳做得徹底，充滿父親的心意，令人心疼不已。

▲姜賢秀出道2次都沒有紅。（圖／翻攝自PRODUCE X 101）



除了親自站上街頭，姜爸更在Daum部落格發出「爸爸的反省文」，獲得廣大迴響，他以父親的口吻說著：「（姜賢秀）國中時曾經考到全校第3名，心想若再用功點，也許可以進名門學校。」直到國三那年，兒子突然表示想當歌手，全家皆反對，有一天他與兒子去KTV才發現，「他的嗓音真的很好，如果要開始就不要放棄，成為一名優秀的歌手吧。」

姜賢秀一圓歌手夢出道，高中時期的學業幾乎放棄，卻在2次出道都沒有成功，爸爸自責表示：「兒子如果夢想破滅、人生出了錯，爸爸責任最大，心情很沈重。」看完節目後，決定為兒子應援，也希望網友多多給予支持投給他。這篇文章曝光後，姜賢秀的影片也被挖出來，他的實力不錯受到稱讚。