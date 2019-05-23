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朴有天吸毒審判日出爐！6／14上法庭　爆當庭對質黃荷娜

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手朴有天5月親口認罪，從去年夏天起一共吸毒7次，正式移送檢方。水源地方檢察廳近日同時公開他的初次審判日期，將在6月14日開庭，他是否會與前女友黃荷娜當庭對質成為關注。

▲朴有天6月14日將初審。（圖／CFP）

▲朴有天6月14日將初審。（圖／CFP）

朴有天自被移送檢方後，近日再有新的進度，初次審判將在6月14日開庭，他將現身法庭受審；另一方面，前女友黃荷娜則是在6月5日早一個星期接受審判，但她近日要求增加律師選任，並提交5次反省書，全心投入準備審判。

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黃荷娜、朴有天。（圖／翻攝自黃荷娜IG、視覺中國CFP）

▲黃荷娜6月5日初審，兩人是否會當庭對質成為焦點。（圖／翻攝自黃荷娜IG、視覺中國CFP）

朴黃情侶檔在今年2到3月之間購入1.5克冰毒，爾後還在黃荷娜位於漢南洞的公寓吸毒，兩人公審日期差了1個星期，審判當天是否會當庭對質也成為關注焦點之一。此外，朴有天自改口認罪後，公司大動作切割與他的關係，官方臉書改成僅有金在中與金俊秀的封面照片，頭像變成紅粗斜體的JAEJOONG和JUNSU，大動作切割朴有天，令歌迷心寒不已。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

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