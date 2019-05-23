快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星馬東石因電影《屍速列車》在台爆紅，外表看起來強悍，卻有著反差萌的形象受到觀眾愛戴。他近日隨著電影《極惡對決》到訪坎城，23日接受訪問時，首度鬆口「想在明年結婚」，他與小17歲女友藝正花穩定交往3年修成正果。

▲馬東石在坎城受訪坦言要結婚了。（圖／CFP）

馬東石近日為電影《極惡對決》造訪坎城，據韓媒報導，劇組23日下午5點（台灣時間23日晚間11點左右）安排媒體餐敘，他也被問到打算何時結婚？他首度鬆口：「想在明年結婚。」原預計今年結婚，但因行程太忙碌，因此婚禮延遲到明年，他繼認愛小17歲女友藝正花後，難得放閃提到女方，沒想到就是發表結婚宣言，震驚眾人。

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▲▼藝正花與馬東石相差17歲，兩人在2016年底認愛。（圖／翻攝自嚴正花IG）



藝正花曾是健身教練、身材比例完美，有著「最美教練」封號，後來簽進Daydream娛樂，曾出演電視節目《My Little Television》、《我獨自生活》，且她過去曾公開自己的理想型，恰好就是馬東石。

值得一提的是，兩人認愛後，雖少在公開場合提及對方，但馬東石IG只追蹤女友一人，對藝正花的寵愛程度溢於言表。如今傳來兩人將於要結婚的消息，粉絲也紛紛祝賀表示「恭喜」，但也有人捨不得表示「馬可愛居然要結婚了」。

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