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反轉！馬東石脫口：明年結婚　嚇到公司急澄清…粉絲傻眼了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓48歲影星馬東石長相彪悍，卻有著反轉的溫柔個性，受到很多影迷喜愛。他2016年底認愛小17歲女友藝正花，兩人交往3年以來，他的IG只追蹤女友一人，用情至深，終於在23日傳來結婚好消息，怎料，經紀公司BIG PUNCH ent卻在24日出面澄清「他們還沒確定要結婚」，令眾人滿頭霧水。

▲▼馬東石緝兇殺人魔！　擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房（圖／威視提供）

▲馬東石在坎城宣布明年結婚，震驚全韓。（圖／翻攝自IG）

馬東石近日為了電影《極惡對決》到訪坎城，他在當地時間23日下午5點左右（台灣時間23點）於餐敘上親口認了「想要在明年結婚，本來今年要結，但實在太忙」，並向南韓記者透露，因《與神》導演金容華建議他想生小孩就快結婚，親口宣布婚訊震驚全韓，各家韓媒標題寫著「馬東石計畫明年結婚」，恭喜他與女友修成正果。

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▲▼快訊／馬東石宣布結婚！　穩交3年「娶回小17歲女友」（圖／翻攝自嚴正花IG、CFP）

▲馬東石經紀公司否認結婚計畫。（圖／翻攝自嚴正花IG、CFP）

沒想到，才經過半天，馬東石所屬經紀公司BIG PUNCH ent卻在24日一早出面滅火「馬東石與藝正花還好好地交往中，但他們沒確定要結婚，未來如果有好消息，會正式向媒體傳達。」公司解釋馬所說的「明年結婚」，只是意指「盡可能快點結」，馬東石與公司的立場出現差異，令粉絲看傻。

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