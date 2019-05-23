記者吳睿慈／綜合報導

南韓電影《極惡對決》由「地表最強大叔」馬東石領銜主演，攜手實力派演員金武烈、金成圭共同演出，狂傲刑警V.S角頭老大，限時緝捕冷血殺人魔，在韓上映以來狂吸韓幣167億（約台幣4.4億元），有望突破200萬觀影人次，並擠下連續3週排行榜冠軍的《復仇者聯盟：終局之戰》榮登當週韓票房冠軍。

▲馬東石近日為了電影《極惡對決》出席坎城。（圖／威視提供）



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《極惡》上映8天共吸金韓幣167億（約台幣4.4億元），打破馬東石從影以來主演票房紀錄。電影22日晚間在坎城首映，導演李元泰攜3位主演現身紅毯，007龐德女郎蕾雅瑟杜也特地盛裝力挺，吸引2000人一同觀賞首映，放映後全場觀眾紛紛起立鼓掌長達近6分鐘，令馬東石感動表示：「很自豪自己能參與如此厲害的電影！」

▲馬東石緝兇殺人魔，擠掉《復仇者4》榮登韓冠軍票房。（圖／威視提供）



馬東石在電影裡飾演黑道幫派老大張東秀，某天遭受連續殺人魔「K」（金成圭飾演）突襲，他雖身受重傷仍倖存。為了向這名殺人魔報仇，張東秀與重案組警探鄭泰錫（金武烈飾演）決定利用各自的資源與人手分頭緝凶，在黑白兩道雙方鬥智之下，誰才能成功緝捕這名冷血殘酷的連續殺人魔。《極惡對決》將於6月21日上映。