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韓正妹網紅罹淋巴癌…「為化療剃髮」哭了　男友不捨緊擁：妳是最可愛的

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名YouTuber黎明（意譯，새벽）罹患淋巴癌，正積極接受化療中，在第一階段治療結束後頭髮掉了非常多，身為美妝YouTuber的她猶豫了很久才決定要分享過程，希望能夠幫助到同樣在對抗病魔的人，帶給那些人些許勇氣。

▲黎明是南韓知名美妝YouTuber。（圖／翻攝自새벽 IG）

▲黎明是南韓知名美妝YouTuber。（圖／翻攝自새벽 IG）

在3月23日的影片中，黎明一睡醒枕頭上就都是頭髮，拍攝影片的時候隨便摸一下頭髮就會一把一把落下，因為狀況實在太嚴重加上又要再進行化療，她毅然決然決定剃成光頭。雖然出門時跟家人開心道別，跟美髮師溝通時也很果斷且開朗，但看著頭髮被剪短後一點一滴剃掉，還是忍不住流下難過的淚水。

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▲男友看見黎明光頭的模樣寵溺說著很可愛。（圖／翻攝自새벽 YouTube）

▲黎明看著頭髮被越剃越短，笑著笑著還是忍不住哭了。（圖／翻攝自새벽 YouTube）

在剃髮的最後階段時，黎明還是堅強露出開朗的一面，開玩笑說「我像奇異果喔」、「不過我頭型還是算美的吧」，真正變成光頭後戴上帽子不免感到尷尬，回到家準備給男友看時先開心向粉絲展示白色情人節禮物。

黎明終於決定要將帽子脫下給男友看時，聽見對方不停稱讚「好可愛」、「真可愛」、「太可愛了」，也忍不住流下淚水。男友這時也伸出手臂送上一個溫暖的大擁抱，並像安撫孩子一樣溫柔溺愛地摸著女友頭說：「希望妳不要太難過。」其實他也難過到一度哽咽，但還是展現正向陽光的一面。

▲男友看見黎明光頭的模樣寵溺說著很可愛。（圖／翻攝自새벽 YouTube）

▲男友看見黎明光頭的模樣寵溺說著很可愛。（圖／翻攝自새벽 YouTube）

網友們看了也都紛紛留言替黎明加油打氣，「眼淚不是因為同情而流下，是因為看著姐姐這麼勇敢、帥氣的模樣深受感動，一定會有人托姐姐的福變得更勇敢的」、「我是從未來來的人，黎明已經痊癒了而且頭髮也長很長了喔」。

▼Chemotherapy and Hair Loss。（影片／取自새벽 YouTube，如遭刪除請見諒）

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