黃荷娜爆在群組散佈非法偷拍影片！　「穿紅洋裝」雙手上銬移送

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英涉嫌偷拍不雅影片，他的「淫魔群組」當中的歌手Roy Kim、崔鍾訓、Eddy Kim皆認罪，承認有散佈偷拍影片的行為。不過現在爆出，散佈非法影片的不只男性，同時也包括女性，就是朴有天的前未婚妻黃荷娜。

▲黃荷娜傳出不僅涉嫌吸毒，更散佈傳播非法偷拍影片。（圖／翻攝自黃荷娜IG）

南韓警方12日傳喚涉嫌吸毒的黃荷娜，並於當日移交檢察機關。她除了是男星朴有天的前未婚妻外，更是南韓知名企業「南陽乳業」的富三代外孫女，家世顯赫。黃荷娜身穿紅色洋裝，戴著鴨舌帽和口罩現身，將整張臉遮掩起來。而她被銬住的雙手，則用布遮蓋了起來。

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▲黃荷娜戴上手銬被警方移送。（圖／翻攝自MBC）

不過除了涉嫌吸毒外，韓媒12日再爆出她還同樣涉及傳播非法偷拍影片。據悉，在黃荷娜4日涉嫌吸毒的消息傳開後，一名網友在個人社群網站上爆料，表示收到「黃荷娜在群組轉發非法偷拍影片」的舉報，而警方也已經著手調查此事。

▲黃荷娜戴上鴨舌帽和口罩。（圖／翻攝自MBC）



首爾警方先前針對案情發展召開記者會，表示目前Roy Kim、崔鍾訓、Eddy Kim等3人皆已坦承有「散佈淫片」罪行，而Roy Kim、Eddy Kim只承認有散佈1支影片，否認有直接拍攝淫片，被移交至檢察機關。而崔鍾訓則是有直接拍攝6部影片照片、以及散佈等行為，因此檢方將於本周正式起訴。