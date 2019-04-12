專訪／Kei當老師　Lovelyz起鬨快做筆記！時光倒轉最想回到這一刻

記者吳孟庭／專訪

南韓8人女團Lovelyz日前展開首次的亞洲巡迴演唱會，最後一場落腳台灣接受《ETtoday星光雲》專訪，不知不覺出道已經4年半，成員們玩比手劃腳顯得更有默契，還會互相開彼此玩笑，感情超級好。問到如果有機會回到過去，Lovelyz強調「初心」回答，最想回到剛出道的時候。

▲Lovelyz感情超好。（圖／記者吳孟庭攝）

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一般明星可能覺得出道時太土、時常出糗，不太會懷念剛入行的時刻，但Lovelyz不一樣，問到主打歌《Rewind》是講述想重回過去的時光，如果可以時間倒流的話，最想回去的瞬間是？老么叡仁跟隊長Baby Soul都直接回答是「剛出道的瞬間」。

叡仁說，「因為剛出道的時候太緊張，沒有辦法展現練習的成果，一方面覺得很可惜，另外是剛出道時的那種悸動，第一次見到粉絲的幸福感，也都想要再感受一次看看，所以想要Rewind（倒轉）回到出道時期。」還記得比出舞蹈手勢順便打歌。

▲Lovelyz平常就喜歡開彼此玩笑，互嗆互鬧。（圖／記者吳孟庭攝）

Baby Soul也同意超懷念當時的感覺，「剛出道時，第一次嚐到（站上）舞台滋味，去電視台都覺得超神奇的，又看到我們的粉絲覺得很驚喜，這些都想要再次好好感受一下。」

談到Lovelyz，免不了會聊到Kei的招牌撒嬌，親自問她撒嬌到底有什麼秘訣？姊妹們開始展現私底下真實相處模式，你一言、我一語開Kei玩笑。美珠先說，「快把筆記本跟筆都拿出來喔」，叡仁跟著附和「快寫下來」，JIN在後面喊「我會記下來的」，智愛則說要拿出「黃色螢光筆」畫重點，Baby Soul也說要錄音錄下來，看來都非常期待Kei的回答。

▲Lovelyz和《ETtoday》學中文，比出母湯喔的手勢。（圖／記者陳姿君攝）

Kei認真想了一下回應，「其實我不是刻意要撒嬌...」，叡仁在旁邊接話，「那是天生的嗎...母胎撒嬌」，讓Kei揮著手急忙慌張否認，「不是啦不是啦！因為我個性比較正面、活潑，好像看來比較會撒嬌，謝謝大家這麼看待我，我想大家只要抱持著自信心，想著『我最可愛』、『最愛自己』應該就是秘訣了吧。」

這時美珠依舊不改直言個性，說Kei真的很像老師在認真教學，Kei只好推給她，要她也來教一下。連工作人員都不禁跳出來說，因為有講到自信爆棚的部分，那應該就是美珠要出來講啊，顯見她每每在螢幕上過於浮誇、自信的表現都是真性情，連貼身工作人員都認證。

當天Lovelyz還進行了兩隊現場比手劃腳PK賽，叡仁隊要比出一種台灣知名美食，卡關猜超久，智秀隊則是和洙正展現心電感應的好默契，有幾題根本秒答！最終懲罰是，輸隊得比出美珠在去年《MBC演藝大賞》與光洙歐爸合體搞笑的名畫姿勢，到底是誰輸誰贏，請鎖定《ETtoday星光雲》。