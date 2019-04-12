防彈新歌上線「音源網瞬間擠爆」大當機　韓網友崩潰：從沒見過！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）全新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》12日正式發行，因緣和MV皆在南韓時間下午6點準時上線。不過他們卻未如預期的立刻在音源榜上「All Kill」（指在各音源榜單空降一位），原因是因為瞬間湧入太多粉絲，讓南韓最大的音源網站melon直接當機。

▲防彈少年團新歌《Boy With Luv》與美國女歌手海爾希合作。（圖／翻攝自YouTube／ibighit）

防彈少年團新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》光全球預購量就高達302萬張，6點音源正式上線，主打歌《Boy With Luv》立刻在包括Genie、Mnet、Bugs、Naver、Soribada、FLO等南韓音源網站空降一位，卻獨缺melon一家。

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▲防彈少年團發新歌讓melon大當機，數據直接消失。（圖／翻攝自韓網）

不過原因也令人哭笑不得，因為瞬間流量過大，melon直接當機因此「沒有數據」，2小時後才恢復正常運作，而防彈少年團也不負眾望拿下「All Kill」的好成績。而「melon崩了」在12日傍晚也瞬間成為韓網和微博熱門話題，南韓網友更是崩潰表示，這種所有人都聽不了歌的情況還是第一次發生。

▲南韓網友崩潰問「為什麼melon壞了」。（圖／翻攝自韓網）



此外，防彈少年團新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》主打歌《Boy With Luv》，MV在南韓時間6點上線後，短短5小時已經有將近2500萬的點擊，數字相當驚人。而不只是主打歌與美國當紅女歌手海爾希（Halsey）合作，有「神曲製造機」之稱的紅髮艾德（Ed Sheeran）也參與其中，貢獻了歌曲《Make It Right》。

▲防彈少年團最新主打歌《Boy With Luv》。（圖／翻攝自YouTube／ibighit）

▲防彈少年團最新主打歌《Boy With Luv》。（圖／翻攝自YouTube／ibighit）