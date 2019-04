防彈新歌上線「音源網瞬間擠爆」大當機　韓網友崩潰：從沒見過！

記者蕭采薇/綜合報導

南韓天團防彈少年團(BTS)全新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》12日正式發行,因緣和MV皆在南韓時間下午6點準時上線。不過他們卻未如預期的立刻在音源榜上「All Kill」(指在各音源榜單空降一位),原因是因為瞬間湧入太多粉絲,讓南韓最大的音源網站melon直接當機。

▲防彈少年團新歌《Boy With Luv》與美國女歌手海爾希合作。(圖/翻攝自YouTube/ibighit)

防彈少年團新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》光全球預購量就高達302萬張,6點音源正式上線,主打歌《Boy With Luv》立刻在包括Genie、Mnet、Bugs、Naver、Soribada、FLO等南韓音源網站空降一位,卻獨缺melon一家。

▲防彈少年團發新歌讓melon大當機,數據直接消失。(圖/翻攝自韓網)

不過原因也令人哭笑不得,因為瞬間流量過大,melon直接當機因此「沒有數據」,2小時後才恢復正常運作,而防彈少年團也不負眾望拿下「All Kill」的好成績。而「melon崩了」在12日傍晚也瞬間成為韓網和微博熱門話題,南韓網友更是崩潰表示,這種所有人都聽不了歌的情況還是第一次發生。

▲南韓網友崩潰問「為什麼melon壞了」。(圖/翻攝自韓網)



此外,防彈少年團新專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》主打歌《Boy With Luv》,MV在南韓時間6點上線後,短短5小時已經有將近2500萬的點擊,數字相當驚人。而不只是主打歌與美國當紅女歌手海爾希(Halsey)合作,有「神曲製造機」之稱的紅髮艾德(Ed Sheeran)也參與其中,貢獻了歌曲《Make It Right》。

▲防彈少年團最新主打歌《Boy With Luv》。(圖/翻攝自YouTube/ibighit)

