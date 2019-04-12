「台灣林太」開15人頭戶私吞6億！韓警傳喚不回應擬求救國際刑警

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG前成員勝利的夜店「Burning Sun」被調查出，持有20%的「台灣林太」涉嫌用人頭帳戶私吞夜店公款高達韓幣6億（約台幣1600萬），警方已掌握林太台灣的住所地址，寄出國際信件傳喚她，若真的確認犯罪事實，將請求國際刑警組織幫忙緝拿。

▲「台灣林太」涉及私吞夜店公款。（圖／翻攝自SBS）

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根據SBS《8點新聞》、MBN《News8》等多家媒體報導，警方掌握15個人頭帳戶、總金額6億韓幣，是「台灣林太」授權給一位安姓打手管理，安姓管理者用15個假的名字，以「Burning Sun」夜店公關的職員名義開設帳號，藉以騙取公款。

不過另一家韓媒MBC《News Desk》則扯出Burning Sun最大股東「田園企業（暫譯，전원산업）」，對其資金流向質疑。

「田園企業」是跨國酒店「艾美酒店」及Burning Sun的最大股東，Burning Sun就設點在南韓艾美酒店樓下，向艾美租借1000平方公尺空間，每月租金1666萬韓幣（折合台幣約45萬元），但去年底開始，夜店每月支付艾美酒店超過1億韓元（約270萬台幣），比簽約的租金高了6倍。

▲警方質疑艾美酒店股東與Burning Sun夜店資金流向有問題。（圖／翻攝自MBC）

田園企業與勝利涉貪的金額是6億韓幣，是否就是利用「台灣林太」的人頭帳戶私吞，而11日早上，首爾地方警察廳的智能犯罪搜查隊已出動14名搜查官，沒收田園企業的會計帳本與電腦文件進行調查。

為了釐清資金流向，南韓警方已掌握「台灣林太」的台灣住址，透過國際信件與電子郵件傳喚她抵韓配合調查，然而至今林太尚未回應。韓國警方表示，若確認有犯罪事實，將尋求國際刑警組織要求國際聯合調查。

Burning Sun的股權結構，42%是來自經營艾美酒店的田園企業，20%為女星朴韓星（朴寒星）老公劉仁碩經營的Yuri Holdings，「台灣林太」也佔20%，Burning Sun老闆李文豪（音譯）佔10%，艾美酒店兼Burning Sun共同代表李某則佔剩下8%。而勝利則和劉仁碩設立Yuri Holdings，還投資江南另一家夜店Monkey Museum。