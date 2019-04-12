韓媒：警方已掌握朴有天吸毒證據　列嫌疑人調查「限制出境」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手朴有天的前未婚妻黃荷娜近日因涉嫌吸毒、供毒遭警逮捕，她日前在偵訊過程供出一名藝人A的姓名，直指是A強迫她吸毒。朴有天10日大動作召開記者會，強調自己「不可能會去服用毒品！」不過12日卻爆出，警方已經將朴有天列為嫌疑人，並限制其出境。

▲朴有天10日召開記者會，表明自己「不可能服用毒品」。（圖／CFP）

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12日晚間，南韓MBC電視台新聞報導，警方根據黃荷娜的口供進行調查，已經掌握朴有天吸毒嫌疑的證據，將對其通話紀錄、嫌疑地點的監視器畫面進一步調查，以確認朴有天是否有和黃荷娜吸毒，甚至脅迫她吸毒。目前南韓警方已經對將朴有天列為嫌疑人，並限制其出境。

▲朴有天10日召開記者會，表明自己「不可能服用毒品」。（圖／CFP）

黃荷娜先前在偵訊過程供出一名藝人，直指是對方強迫她吸毒，不少人影射A可能是朴有天。對此，朴有天10日下午6點大動作召開記者會，哀痛表示：「我想要展開演藝生活，好不容易熬過痛苦的時期，這樣的我，不可能會去服用毒品！」不過2小時後，SBS《八點新聞》就揭露，黃荷娜所供出的對象就是朴有天。

▲黃荷娜12日被警方戴上手銬移送。（圖／翻攝自MBC）

據SBS《八點新聞》報導，黃荷娜向警方供稱：「2015年吸食過冰毒，後來戒掉了。不過在朴有天的勸誘下重新開始吸毒，今年初也曾與朴有天一起吸毒。」朴有天與黃荷娜一度論及婚姻，但兩人在去年初分開，朴有天曾透露，「我們兩個分開後，她還是偶爾會聯絡我，或者來家裡找我，有心事我會傾聽，每次我都會道歉，安撫她。」

▲黃荷娜是南韓財閥的「富三代」。（圖／翻攝自黃荷娜IG）

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