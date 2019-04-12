Lisa性感上衣成「凶器」！　一個甜笑舉手「秒擊中Jennie的頭」網笑噴

記者韓景樺／綜合報導

南韓人氣女團「BLACKPINK」近日攜主打歌《Kill This Love》回歸，帥氣打扮和強烈曲風，讓她們完美展現了Girl Crush的力量。10日她們出席泰國的SAMSUNG Galaxy A Event也帶來了新歌舞台，但成員Lisa衣服上的帶子隨著她的動作變成攻擊成員的「凶器」，也意外成為歌迷關注的焦點。

▲BLACKPINK的Lisa舞蹈實力超強。（圖／翻攝自IG／Lisa）

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BLACKPINK由Jennie、Jisoo、Rosé與Lisa4位成員組成，當中擁有精緻外貌和堅強舞蹈實力的Lisa雖然說得一口流利韓文，但其實是泰籍成員，節目上的呆萌模樣和舞台上氣場十足的反差，也讓她圈了不少粉絲。

10日BLACKPINK前往泰國曼谷出席SAMSUNG的品牌活動，除了和歌迷們打招呼外，也帶來了《DDU-DU DDU-DU》和《Kill This Love》的魅力LIVE舞台，開全麥又唱又跳，讓台下粉絲嗨翻。

▲Lisa當天的上衣帶子很常打到自己。（圖／翻攝自Twitter／sanddysandee）

有趣的是，當天Lisa穿著性感的黑色小背心搭配只有一節白色袖子的上衣，衣服上的綁帶因為太長，不時會隨著她舉手投足而四處飛甩，當場成為「人間凶器」。過程中不只常常打到Lisa自己，連身邊的其他成員都遭殃，Jisoo和Rosé淡定地躲閃，但來不及反應的Jennie卻不慎被打到頭，嚇到皺眉閉眼的逗趣表情讓粉絲笑翻。

▲BLACKPINK赴泰國出席活動，Jennie被Lisa衣服的帶子打個正著。（圖／翻攝自Twitter／SN2M_PD48）

照片在社群網站上傳開後，連Jennie都看到了，她甚至特別發了IG的限時動態，搞笑認證「看了都笑了」，讓拍下照片的粉絲因為被偶像翻牌而又驚又喜。

▲Jennie看到了粉絲的飯拍照，也發了IG認證，讓粉絲本人超驚喜。（圖／翻攝自Twitter／SN2M_PD48）