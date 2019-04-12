ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Lisa性感上衣成「凶器」！　一個甜笑舉手「秒擊中Jennie的頭」網笑噴

記者韓景樺／綜合報導

南韓人氣女團「BLACKPINK」近日攜主打歌《Kill This Love》回歸，帥氣打扮和強烈曲風，讓她們完美展現了Girl Crush的力量。10日她們出席泰國的SAMSUNG Galaxy A Event也帶來了新歌舞台，但成員Lisa衣服上的帶子隨著她的動作變成攻擊成員的「凶器」，也意外成為歌迷關注的焦點。

▲▼BLACKPINK的Lisa和Jennie。（圖／翻攝自IG／Lisa）

▲BLACKPINK的Lisa舞蹈實力超強。（圖／翻攝自IG／Lisa）

請繼續往下閱讀...

BLACKPINK由Jennie、Jisoo、Rosé與Lisa4位成員組成，當中擁有精緻外貌和堅強舞蹈實力的Lisa雖然說得一口流利韓文，但其實是泰籍成員，節目上的呆萌模樣和舞台上氣場十足的反差，也讓她圈了不少粉絲。

10日BLACKPINK前往泰國曼谷出席SAMSUNG的品牌活動，除了和歌迷們打招呼外，也帶來了《DDU-DU DDU-DU》和《Kill This Love》的魅力LIVE舞台，開全麥又唱又跳，讓台下粉絲嗨翻。

▲▼BLACKPINK的Lisa。（圖／翻攝自Twitter／sanddysandee）

▲▼BLACKPINK的Lisa。（圖／翻攝自Twitter／sanddysandee）

▲Lisa當天的上衣帶子很常打到自己。（圖／翻攝自Twitter／sanddysandee）

有趣的是，當天Lisa穿著性感的黑色小背心搭配只有一節白色袖子的上衣，衣服上的綁帶因為太長，不時會隨著她舉手投足而四處飛甩，當場成為「人間凶器」。過程中不只常常打到Lisa自己，連身邊的其他成員都遭殃，Jisoo和Rosé淡定地躲閃，但來不及反應的Jennie卻不慎被打到頭，嚇到皺眉閉眼的逗趣表情讓粉絲笑翻。

▲▼BLACKPINK在泰國出席三星活動。（圖／翻攝自Twitter／SN2M_PD48）

▲BLACKPINK赴泰國出席活動，Jennie被Lisa衣服的帶子打個正著。（圖／翻攝自Twitter／SN2M_PD48）

照片在社群網站上傳開後，連Jennie都看到了，她甚至特別發了IG的限時動態，搞笑認證「看了都笑了」，讓拍下照片的粉絲因為被偶像翻牌而又驚又喜。

▲▼BLACKPINK在泰國出席三星活動。（圖／翻攝自Twitter／SN2M_PD48）

▲Jennie看到了粉絲的飯拍照，也發了IG認證，讓粉絲本人超驚喜。（圖／翻攝自Twitter／SN2M_PD48）

推薦閱讀

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了

網紅直播吞「拳頭大飯糰」噎住送醫！　3天後兒悲認死訊：媽媽嚥氣了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BLACKPINK, Lisa, Jennie

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃荷娜爆在群組散佈非法偷拍影片！　「穿紅洋裝」雙手上銬移送
  2. Max火爆爭寵扯妹妹Lucy頭髮　隋棠「秉持一原則」教育法
  3. 獨家專訪／天后8小說改編電視劇爆紅！　拒當編劇…新身份更狂
  4. 邵翔裸上身炸寒單受傷！　女友小蠻「一見他傷勢」嚇傻
  5. Lisa性感上衣成「凶器」！　一個甜笑舉手「秒擊中Jennie的頭」網笑噴
  6. 原創郭寶昌與編導李卓群 打造新京劇《大宅門》
  7. Disney+下猛藥！宣布推「三部漫威影集」　洛基、緋紅女巫、獵鷹當主角
  8. 下課路過操場「有個男生在跑步」　仔細一看臉…學生驚了：王俊凱！
  9. 獨家專訪／《東宮》作者揭秘！　筆下渣男撩妹「誰年輕時沒愛過幾個人渣」
  10. 本土樂團「下半身全裸」露屁股！　海報破尺度「色色的」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366