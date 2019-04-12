太妍、EXO Chen下個月登台！5組韓星演唱會價格、時間全公開

記者吳孟庭／綜合報導

5月又有一組韓流拼盤演唱會要來台舉辦啦！「K-Pop Entertaining Music Festival韓國娛音樂饗宴」宣布將邀請5組韓星，確認卡司包含少女時代的太妍，以及剛發行solo專輯的EXO成員Chen，地點與票價也一次公開，最低票價2880。

▲太妍、EXO Chen下個月要來台。（圖／BAE提供）

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太妍上月底才剛發行最新單曲《Four Seasons》回歸，歌曲推出後，隨即攻陷韓國8大音源排行榜冠軍，由於這首歌曲並沒有在韓國進行公開的打歌宣傳活動，台粉難得能聽到真人現場版，也是她繼去年訪台後，相隔1年再次回來和粉絲見面！

Chen（金鍾大）月初也剛推出他出道以來首張個人專輯《四月，和花》，過去曾為多部夯劇如《沒關係，是愛情啊》、《太陽的後裔》、《月之戀人 -步步驚心麗》獻唱原聲帶OST，展現主唱沉穩的實力，這次也將會是Chen首次以個人名義單飛來台演出！

首屆「K-Pop Entertaining Music Festival韓國娛音樂饗宴」將於5月19日（周日）下午5點在南港展覽館舉辦，總共分為3種票價，4880、3880與2880，4月20日中午12時於KKTIX全面開賣，另外3組表演藝人將於近日公開。