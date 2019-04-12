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首爾直擊／DIA彩娟看振永「眼神甜出汁」　志洙：我吃醋了

記者吳睿慈／綜合報導

由netflix砸金製作的原創戲劇《因為初戀是第一次》，志洙首度獨挑大樑擔任男主角，首次合作演員振永、彩娟、崔莉、姜泰伍等人，劇情敘述20歲的青春故事，紀錄人生中燦爛又青澀的時光，幾位演員年紀相仿，拍攝氣氛愉悅，彩娟在花絮裡虧：「志洙說，叫我稱讚他『很會照顧人』，他叫我這樣回答。」他們透過戲劇磨出友好的情誼，也希望觀眾能藉此獲得共鳴。

▲▼直擊／DIA彩娟看著振永「眼神甜出汁」　志洙：我吃醋了！。（圖／netflix提供）

▲彩娟、振永、志洙在劇中有青澀的三角戀。（圖／netflix提供）

彩娟、志洙在戲裡飾演相識20年的青梅竹馬，卻半路殺出一位曖昧男道賢（振永飾演），她被道賢的魅力所吸引，陷入青澀又生疏的三角戀，被問到如何在兩位之中二選一，她猶豫地發出語助詞「喔～喔～」，甜笑表示：「我到現在都還很苦惱！」並沒有給出答案。

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▲▼直擊／DIA彩娟看著振永「眼神甜出汁」　志洙：我吃醋了！。（圖／netflix提供）

▲彩娟無法選出要振永還是要志洙。（圖／netflix提供）

彩娟夾在兩位極品男之間，劇中，她與振永有一段曖昧情，當大螢幕釋出甜蜜劇照時，照片裡的她被虧「眼睛裡有蜜」，志洙立刻幽默搶話：「我隱約有點吃醋喔！」拍攝現場過於歡樂，振永也在花絮裡自爆：「因為忍不住笑意，老是NG。」彩娟也透露，有一場到江邊郊遊的戲劇，他們幾位演員在車上玩得不亦樂乎，振永虧她：「我在一旁看，你根本就像是來玩的，壓根忘了是在工作吧！」

▲5位演員年紀相仿，拍攝氣氛也很愉快。（圖／netflix提供）

▲5位演員年紀相仿，拍攝氣氛也很愉快。（圖／netflix提供）

《因為初戀是第一次》裡有許多令人有共鳴的台詞，志洙霸氣表示：「我印象最深刻的就是一句，好的男人不會讓女生混亂，因為，真的好的男生就該這樣！」彩娟則是說出自己的感想「要確認你的感情真的很難」，她強調正因為是第一次，所以會混亂、會搞混，振永則是回答「我做的事只有這些能做」，顯現出角色堅強的個性。

▲▼直擊／DIA彩娟看著振永「眼神甜出汁」　志洙：我吃醋了！。（圖／netflix提供）

▲志洙認為好的男人不該讓女生混亂。（圖／netflix提供）

▲▼導演吳鎮碩。（圖／netflix提供）

▲同樣是拍攝netflix所產出的劇集，導演吳鎮碩不會對於《李屍朝鮮》有負擔感。（圖／netflix提供）

導演吳鎮碩也透露，為了表現出南韓20代青春的文化，取景特地拉到弘大、延南洞等年輕人出沒的地方，而netflix所產出的劇集《李屍朝鮮》大獲成功，但他瀟灑回答：「我沒想過會不會有壓力的問題耶，因為兩個故事內容完全不一樣！」《因為初戀是第一次》分為兩季，上、下半部分別是青春的開始以及成長，4月18日在netflix上架播岀。

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