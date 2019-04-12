朴敏英「迷妹金句」請筆記！《她的私生活》追星10技能你練到幾級？

文／米親妞

迷妹們！終於有一部超～有共鳴的戲劇誕生了，沒有一部韓劇比《她的私生活》更懂你我的心，現在播出2集，裡面朴敏英的私生活彷彿把我的追星人生當影片拿出來播，快來看看以下「10種追星技能」你練到幾級？還有2金句超有共鳴，3迷妹百科一定要筆記！

*為了不暴雷，以下內容僅提及第一集

10種追星技能：（難易度從簡而難）

1. 每天都要刷社群網站偶像新動態

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2. 把密碼換成偶像相關



3. 機場接機



4. 參加演唱會擠「魚池」，甚至會搶丟下來的物品



5. 到偶像去過的地方踩點（拍相同照片）



6. 參加集資或製作慶生燈箱



7. 大量買專輯抽簽售或幫打榜



8. 準備咖啡餐車應援



9. 自己開站、拍照跟修圖



10. 跟著搭飛機（這已經算是私生飯行為了啦）

米親妞大概是練到第七級的程度，應該還好吧，才7不是很強啦～第一集裡面還有兩句話深得我心，根本要把這兩句奉為聖旨！

迷妹金句1.



連海外的發表會我都會出席呢～

迷妹金句2.



人生知己難找，但追星伴侶不可少！

看個劇還可以學韓文，以下3大韓粉必備的迷妹術語，請務必牢記！

1. 麻瓜

2. 站姊

3. 聖地朝聖

看完之後心也戚戚焉的人快來跟米親妞空中擊掌！最後來一張第一集最後，朴敏英飾演的德美在現實中從梯子摔下來，館長（金材昱 飾演）沒有像偶像劇般接住她，對啊，對德美的現實來說，就是會直接摔個狗吃屎啊～我喜歡這幕的反差，好真實啊～

（以上圖片皆翻攝自愛奇藝台灣站）

米親妞

韓星爆爆寫手，想和大家分享一段關於韓娛、韓星與粉絲的故事。想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多米親妞專欄文章