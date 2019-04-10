爺爺「臉發黃」肝癌過世　王瞳手捧畫冊遺物：他很有才華

記者林奕如／台北報導

王瞳忙拍民視《大時代》，但再忙也出席肝病防治學術基金會及7-ELEVEN合作的「救救肝苦人把愛找回來」公益募款活動，他表示自己的爺爺47歲就肝硬化，民國60年就肝癌而過世，「肝病真是我的心頭刺，當年爺爺過世時，爸爸才小學六年級，家族也有癌症病史，實在太有切身之痛了」。

▲王瞳拿著爺爺的畫冊思念 。（圖／7-ELEVEN 提供）

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身為肝癌病人的家屬，王瞳透露，爺爺當年是屏東農會畫畫、採購以及推廣課課長，因為當時沒有影音及印刷，農會要教育農民預防病蟲害，只能用畫圖將害蟲畫出來，常常作畫到凌晨1、2點才睡，又擔任採購常常喝酒應酬，疲勞又熬夜。她現場也帶來爺爺的作品集畫冊分享，呼籲大家珍惜與家人相聚的時光，才能讓愛一直延續下去。

▲「救救肝苦人」愛心大使王瞳與87樂團大跳保肝手勢舞 。（圖／7-ELEVEN 提供）

王瞳回憶：「爺爺是個很有才華的畫家，卻也是B型肝炎帶原者，後來因為肝癌而過世，可能因為以前醫療比較不普及，發現生病的時候，臉已經發黃了，眼睛也是黃黃的，他又愛抽菸、喝酒，可能要靠這樣才能激發他的才華，家人也沒有辦法阻止他，這種失去親人的感覺，感覺非常深刻。」

她平常拍戲忙碌、作息不正常，所以格外注重飲食，特別呼籲大家肝病檢查一定要做全套，尤其肝臟是沉默的器官，要靠定期追蹤，認真做肝病抽血檢查和腹部超音波，要好好愛自己，才有能力愛自己的家人和朋友。記者會當中，87樂團還一起表演一段時下最火紅的「手勢舞」，結合各種不同大小的愛心手勢，短短20秒的表演，還是擠眉弄眼、整整練了6個小時，直呼害羞，艾成還笑說差點凹到手抽筋。