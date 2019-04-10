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柯叔元「日抽5包菸」超驚人！　一念頭戒了32年煙癮

記者林奕如／桃園報導

柯叔元在民視《鏡子森林》飾演市長，10日搭上中華職棒例行賽，在桃園棒球場開球，卡其褲搭配淺色運動外套，市長架勢十足，他笑說：「現在的市長比總統還紅，每個都有話題火紅，讓他壓力很大。」他原先有菸癮32年，現在已經戒菸5個月了，整個人神清氣爽。

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

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柯叔元小學時有過棒球夢，但現在已經30年沒有碰過棒球了，這一次獻出投球處女秀，也是自己在《鏡子森林》的殺青戲。開拍前先到牛棚練投，指導的劉皓瑋教練大讚柯叔元直球很穩，回接球也不漏接，架勢十足，表現有95分。這次他飾演市長，展現個人魅力，其中有一場戲，鄭文堂導演為他製作了兩層樓高的巨型海報，讓他直呼很震撼。

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

之前柯叔元菸不離手，最高紀錄一天5包菸，但去年12月拍戲當下重感冒，收工回家還睡不著，痛苦不已，一口煙都抽不下的他，自然就把抽了32年的菸戒掉了，現在咳嗽減少，他說：「就是抽得夠多才戒得掉，戒不掉就是抽太少
。沒有戒不了菸癮，只有自己想不想而已。」

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