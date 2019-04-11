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修杰楷每集盯《與惡》入坑　甜讚賈靜雯：她很了不起　

記者林奕如／台北報導

賈靜雯《我們與惡的距離》飾演新聞台主管，狂飆演技引起討論，修杰楷11日出席泰山 feat. cama café一日店長活動，放閃稱讚老婆演技：「我覺得她讓我了不起一件事，就是演得一點都不是賈靜雯，這是很棒一件事，她可以完全忘記真實人生，體會劇中角色。」

▲▼修杰楷出席泰山 X cama cafe合作記者會。（圖／記者張一中攝）

▲▼修杰楷分享《與惡》觀後感。（圖／記者張一中攝）

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▲▼修杰楷出席泰山 X cama cafe合作記者會。（圖／記者張一中攝）

修杰楷是《與惡》忠實粉絲，每一集都有看，如果老婆在家，還會一起討論，「我有買劇本書，跟著劇本一起看戲，很像那種小時候玩RPG遊戲，手上拿著遊戲攻略的感覺。」他分享對謝瓊煖推肉粽說出：「沒有一個爸媽花20年養一個殺人犯」、陳妤在電視台和賈靜雯對嗆，以及吳慷仁醉酒說出心中理想等，這3場戲印象最深刻，「真的厲害演很好，大家都很專心做好崗位上每一件事，很少見這麼完整性戲劇。」看來他也深深入坑。

▲▼賈靜雯與陳妤「互相傷害」演技大爆發 。（圖／公視提供）

▲▼賈靜雯《與惡》大飆演技。（圖／公視提供）

▲▼賈靜雯與陳妤「互相傷害」演技大爆發 。（圖／公視提供）

事實上，他在看完第一集時，就幽默傳訊息稱讚老婆賈靜雯：「第一集太誇張好看，尤其罵老公那一段，妳怎麼可以演得這麼好，超級自然，反正我看到那眼神會敬畏。」讓賈靜雯好氣又好笑。他也玩笑說，「那也是我把家顧得很好，讓她沒有後顧之憂。這是我們強烈共識，如果我去拍戲或她去拍戲，專注度要很高，盡量不會去打擾對方，就是好好顧家。」

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