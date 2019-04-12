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從幼稚園一路暗戀到大學！吳岳擎對青梅竹馬藏了18年告白

記者林奕如／台北報導

吳岳擎在歐銻銻娛樂《如果愛，重來》兩個平行時空都是張書豪好兄弟，但第二時空卻和兄弟老婆柯佳嬿成為男女朋友，設定十分有趣。聊到感情話題，他曾在幼稚園開始暗戀青梅竹馬，一路暗戀到大學，「我手上還留小時候一起家教上課的錄音檔，如果要告白可說是大絕招。」

▲▼0412《如果愛，重來》吳岳擎聯訪邀請。（圖／記者黃克翔攝）

吳岳擎有過暗戀一個女生18年經驗。（圖／記者黃克翔攝）

吳岳擎和青梅竹馬幼稚園同班，小學一年級開始一起上英文家教，一直持續到小學六年級，「那時候都會錄老師上課，就一起錄下我們的聲音，那是一個很珍貴回憶」，他國中時全家搬到花蓮，無奈和青梅竹馬分開6年，立志考上台北大學，就是想再跟她見面。

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▲▼0412《如果愛，重來》吳岳擎聯訪邀請。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳岳擎才剛分手交往4年女友。（圖／記者黃克翔攝）

「國中畢業鼓起勇氣打電話給她，要了即時通，開始跟她進行聯絡，考上大學的時候，就約出來見面，她還是很漂亮。」吳岳擎說，他在她面前都很害羞，緊張到不行，也沒有表現出任何行動，就只是一直放在心裡，屬於默默暗戀，對方也一直不知情，現在則維持好友身份。目前對方有穩定交往的男友，他也承諾對方結婚一定會去。

▲▼0412《如果愛，重來》吳岳擎聯訪邀請。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳岳擎《如果愛，重來》。（圖／記者黃克翔攝）

目前的他才剛結束一段4年戀情，4個月來正在療情傷，透露彼此和平分手，原因是對於未來方向沒那麼一致，可能太了解彼此，彼此不是最適合對方，他也說，自己失戀不是馬上痛哭，是屬於慢慢緩過來，「原本兩個人很熟悉，但現在變成自己一個人。」

這次新劇中，吳岳擎和柯佳嬿有許多對手戲，坦承有被對方電到，還有一場廚房親密戲，他要背環抱女方親上去，但最後被打斷沒有親成，他說：「柯佳嬿跟我說親到也沒關係，那一瞬間害羞到不行。」劇中有多場吻戲，被說認識她老公坤達嗎？他老實說：「不認識，但常常在IG上看他們很幸福。」

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