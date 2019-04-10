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楊謹華《鏡子森林》演記者PK《與惡》：不擔心被比較　

記者林奕如／台北報導

楊謹華在民視《鏡子森林》飾演政治線記者，恰好《我們與惡的距離》也有探討媒體生態，楊謹華說：「不擔心被比較，大家演得這麼辛苦，就是希望好戲被討論，觀眾得到省思比較重要。」人妻頻頻被催生，她無奈一笑手攤天：「要看老天爺啊。」只說一切順其自然。

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

▲楊謹華《鏡子森林》演記者：「不擔心被比較。」（圖／民視提供）

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搭上中華職棒例行賽，楊謹華10日和柯叔元、姚淳耀、塘霏、李雪，來到桃園Lamigo棒球場取景拍攝，除了柯叔元要在滿席觀眾球迷前開球，坐在觀眾席的楊謹華，角色設定社會線記者姚淳耀有曖昧，也會因球場kiss camera，被他突如其來襲吻。

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

▲楊謹華因為kiss camera，被姚淳耀突襲親吻。（圖／民視提供）

楊謹華劇中飾演政治線記者，查證新聞的過程，讓她常常思考「自己到底是警察還是記者」，她說角色在第一季記者個性很剛硬，非黑即白，善惡非常分明，但第三季回歸就比較圓融。近期《與惡》賈靜雯演出新聞台主管，獲得許多討論，被問有無觀看，楊謹華說，她習慣整部戲全部播完，再來追劇，「但有看到片段，覺得非常棒。」

▲楊謹華《鏡子森林》演記者。瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀 。（圖／民視提供）

▲瑭霏、楊謹華、柯叔元、李雪、姚淳耀現身桃園棒球場 。（圖／民視提供）

談到劇中棒球場約會，楊謹華沒有和老公有此經驗，但笑說如果被kiss cam拍到一定親啊，「如果在國外就喇舌，要看各地民情。」她才剛新婚，預計殺青後和老公度假，被問做人進度，她嬌嗔：「順其自然，你們這樣問會有壓力。」是否有計劃或是算安全期等，她說：「訂下去怎麼會有氣氛。」

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楊謹華, 柯叔元, 鏡子森林, 與惡, 我們與惡的距離

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