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雷／《小時光》首播笑入坑！怪咖學霸撞車錯包「糗拿她的衛生棉」　

記者林奕如／綜合報導

《致我們單純的小美好》姊妹劇《致我們暖暖的小時光》10日首播，物理天才顧未易（林一 飾）和氧氣少女（邢菲 飾）初相遇真的很尷尬，意外撞車的兩人拿錯包，結果顧未易沒有准考證不能考試，還把包包裡的衛生棉拿到桌上當文具袋，劇情幽默爆笑，超級圈粉。

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

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▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

《小時光》一樣改編趙乾乾同名小說改編，男主角物理天才顧未易由新人演員林一飾演，187公分的大長腿，加上俊秀五官，搭上164公分的邢菲，最萌身高差讓網友萌哭，光是預告就讓人想要追劇，首播一上線才過4小時，作品已經累積近2千萬點閱量，威力驚人。

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼物理天才顧未易和司徒末的初相遇超爆笑。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

男女主角初次見面，就意外連連，兩人意外拿錯包，去參加面試的司徒末因為裙子破了、作品拿錯而落選，顧未易因為沒有准考證，而不能參加選拔考試，兩人把包換回來時，司徒末發現衛生棉丟了，超大方說送給顧未易了，爽朗的女孩子，人設超級討喜。

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼顧未易帥到沒天理。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

而物理天才顧未易個性冷酷，只專注研究學問，一次意外讓她認識司徒末，又因為和司徒末喜歡的男生傅沛（唐曉天 飾）同宿舍，接到司徒末打給傅沛的求救電話，英雄救美出現在女方面前，帶她去醫院就醫，甚至還推來輪椅要她「上車」，醫生還以為傷到骨頭還是韌帶，一看傷口是擦破皮，先笑虧：「擦破皮借輪椅，秀恩愛啊。」最後還玩笑：「醫院的資源偶爾也是可以用來浪費，愛心專座，浪漫一把。」讓司徒末覺得丟臉到家，這段劇情也讓網友再次笑到翻。

不過經此一事，三人的關係產生變化，司徒末對傅沛傷心，和顧未易愈來愈親近，戀愛的契機開始萌芽。

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼原本司徒末暗戀傅沛，但這次英雄救美，讓3人關係產生變化。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼《致我們暖暖的小時光》首播。（圖／翻攝騰訊視頻）

之後劇情將進展到司徒末意外和顧未易合租，兩人生活習慣天差地別，司徒末喜愛吃螺獅粉，但顧未易忍受不了，大聲要她丟掉，司徒末氣到大吼：「我沒穿內衣。」男女之間的生活差距，也讓網友看到這段劇情笑翻。該劇吸引許多人入坑，紛紛留言直呼「顧未易也太帥了，大神來了」、「末未CP大發」、「這戲很可以一直看下去！」

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