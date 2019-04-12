宇宙追星Energy「現和坤達演夫妻」　床戲羞摸下半身：硬硬的

記者林奕如／台北報導

林思宇（宇宙）是女團A’N’D出身，跨足主持、戲劇，三立新戲《月村歡迎你》首挑大樑當女一，還是和小時候偶像Energy坤達合作，簡直是迷妹勝利組。劇中還有一場戲是兩人有親密接觸，她要用手摸坤達下半身：「我的台詞就是『怎麼硬硬的』，不知道是他硬，還是...，啊，皮帶硬硬的。」

▲宇宙是迷妹勝利組，現在跟偶像坤達拍戲。（圖／三立提供）

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林思宇現在用的水杯姓名貼，還是Energy團體照，小六開始追星，當時還會去台南簽唱會，排隊4小時只為了看偶像一眼，十分瘋狂，這次一起合作，她直呼：「真的很愛他們，覺得他們很會跳舞，是最殺團體，而且很Man有肌肉。」坤達吐槽：「妳最喜歡的是牛奶。」她嘴甜回說：「但現在是愛坤達哥。」

▲宇宙水杯貼紙還是Energy團體照。（圖／三立提供）

兩人相差9歲，這次上演假結婚戲碼，其中一場戲還有躺床上的親密接觸，劇本設定林思宇手要在坤達身上游移，但不知道要摸到哪裡，她說：「我們最後尊重導演，介於大腿肌肉跟腹肌之間，那時候坤達哥很害羞。」坤達直呼：「妳演戲都來真的，怕妳真的摸到。」

▲楊吳念軒、李佳豫、宇宙、坤達《月村歡迎你》卡司發布會。（圖／三立提供）

坤達升格人夫後，拍親熱戲不用跟老婆柯佳嬿報備，玩笑說：「老婆常常也沒有報備。」兩人都各自忙工作，前陣子柯佳嬿去台南拍戲，最長1個月沒有見到，問到生子計畫，他喝一口水說：「沒時間。」