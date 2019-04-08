太仙！四千年一遇美女鞠婧禕演白蛇　一回眸惹網友暴動了　

記者林奕如／台北報導

《新白娘子傳奇》原定3月27日播出，但因為大陸限古令，原本以為首播遙遙無期，但傳出激烈反彈和輿論又解禁了，延到4月3日首播，該劇由于朦朧、鞠婧禕主演，由於鞠婧禕曾被日媒封為「四千年一遇美女」，飾演女主角白蛇一角，古裝扮相仙氣逼人。

▲▼于朦朧、鞠婧禕再現《新白娘子傳奇》。（圖／翻攝新白娘子傳奇微博）

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鞠婧禕是前大陸女團SNH48成員，擁有甜美臉蛋、清新氣質，單飛後轉往戲劇發展，先後演出《九州天空城》、《芸汐傳》，這次在《新白娘子》飾演白蛇白素貞，一身白紗美戲服，詮釋仙氣的白蛇娘子，一顰一笑還被瘋狂截圖，做成表情包，不少戲迷衝著男女主角顏值追劇，「這戲也太仙了」、「衝著鞠婧禕一定追。」

▲▼鞠婧禕飾演白蛇，古裝扮相美翻。（圖／翻攝新白娘子傳奇微博）

1992版本《新白娘子》是很多人心中經典，葉童當時飾演許仙，陳美琪飾演小青，這次力挺客串演出，分別飾演許仙母親和小青母親，瞬間勾起許多人回憶。事實上，該戲曾受到大陸限古令影響，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等7大類型古裝劇通通不能播，不過之後又解禁。

▲▼鞠婧禕被日媒封四千年一遇美女。（圖／翻攝新白娘子傳奇微博）