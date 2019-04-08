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男星拍強暴戲秒變臉「野獸眼神」　阿喜嚇：感受到恐懼

記者林奕如／台北報導

阿喜（林育品）為了《鑑識英雄2》的獨立單元《明星之死》，事前做了一個月的功課，用心揣摩這位離奇消失的歌壇巨星心情。拍戲期間頗為辛苦，劇情安排下，不但要挑戰被段鈞豪強暴的戲，更有和蔡淑臻在滿地爛泥枯木的山林間追逐奔跑的體力活，雙腳都被磨破。

▲阿喜《鑑識英雄2》劇中被強暴，師兄JR客串男友。（圖／中視提供）

▲阿喜《鑑識英雄2》劇中被強暴，師兄JR客串男友。（圖／中視提供）

阿喜說，演得過癮又辛苦萬分，她稱讚對手段鈞豪演技精湛，在未上戲之前兩人非常專業的討論鏡位、動作和肢體反應，並反覆彩排，段鈞豪彬彬有禮的對待，讓她放心又安心的上場演出。沒想到一開拍，段鈞豪立刻變臉，表情猙獰、眼神充滿野獸般的凶狠，讓阿喜直說真的感受到要被強暴的恐懼，雖然所有的動作都和排練時一樣，但戲魂上身的段鈞豪，讓阿喜見識到實力派演員的功力，也讓她的表演更為逼真楚楚可憐。

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▲阿喜《鑑識英雄2》劇中被強暴，師兄JR客串男友。（圖／中視提供）

▲阿喜和JR一起飆戲。（圖／中視提供）

同門師兄JR紀言愷，為了阿喜特別客串演出，在劇中扮演她的明星男友，在戲中一場由女友梁遇親口說出遭到強暴的戲，JR崩潰暴哭嘶吼槌牆，爆裂式演法嚇壞現場，導演更笑說JR根本是新一代的馬景濤，讓人感受到撕心摧肺的痛楚。

▲阿喜《鑑識英雄2》劇中被強暴，師兄JR客串男友。（圖／中視提供）

▲阿喜飾演離奇消失的大明星。（圖／中視提供）

JR紀言愷表示，演出聽到女友遭到強暴的情緒反應，他研究許久，最後和導演討論之下，決定無限放大這個角色的情緒。畢竟這是一位在演藝圈呼風喚雨的偶像明星，從未受到挫折，乍聽到消息，情緒反應激烈是可預期的，也因為這樣激烈的反應，讓JR演出的角色在劇中成為兇手的最大嫌疑犯才能成立。阿喜和JR在劇中苦命鴛鴦的一場戲，不但讓阿喜哭花了妝，眼線流成一圈黑霧，更讓JR崩潰暴哭精疲力盡，兩人演完都大呼過癮，但也笑說真的好累。

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