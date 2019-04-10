趙麗穎庶女→主母逆襲成功　馮紹峰《知否》甜娶愛妻給滿分

記者林奕如／台北報導

趙麗穎在《知否知否應是綠肥紅瘦》憑藉著聰穎智慧，從官宦家中最不受寵的庶女，在一路歷經家族紛爭，成為侯門主母。儘管劇情曲折緊湊，趙麗穎仍不忘忙裡偷閒，一場眾人齊聚認真上課的情節中，看似入戲專心學習，實則在畫同場戲中的其他演員，馮紹峰大方讚美老婆：「我自己不會畫畫，覺得她畫得很好！」

▲趙麗穎戲裡戲外都和馮紹峰甜蜜完婚。（圖／八大提供）

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趙麗穎和馮紹峰戲裡戲外都是甜蜜一對，更迎接新生兒成一家三口，談到這部一起合作戲劇，他接受八大電視訪問表示：「每飾演一個新的角色都是一次新的挑戰。」聊到這次飾演年少頑劣，之後醒悟從軍獲得功名的「顧廷燁」一角時，「『顧廷燁』不是一個完美的男主角，一上來就是比較有爭議的形象。」詮釋這個角色最困難的地方，就是要去掌握他成長和改變的過程。」

▲馮紹峰角色十足挑戰。（圖／八大提供）

馮紹峰表示劇裡和父親對峙、與家裡決裂的戲，情緒波動比較大，讓他入戲最深，「對父親既叛逆，又渴望他的關愛，對於繼母等人則是識破真面目後的憎惡，都是哭戲，但是展現的情緒不一樣。」

聽聞有觀眾反應，覺得馮紹峰和「顧廷燁」這個角色很像時，他則解釋道:「一開始我和導演討論過，覺得自己和顧廷燁很不像，導演說，有幽默感的男人是很有男子氣概的，可能導演覺得我身上幽默的一面和顧廷燁比較像。」