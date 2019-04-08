獨／半夜看老公GPS定位「不在家」　黃瑄崩潰婚姻差點不保

記者林奕如／專訪

黃瑄演出民視《春花望露》惡媳麗華走紅，2017年甜嫁新加坡籍男友「馬卡龍先生」，2018年5月初產下兒子Nolan，她一人獨帶小孩，夫妻長期相隔兩地，還曾互開手機GPS定位，就是要給對方安全感，但有一次半夜她看老公定位竟然「不在家」，她一氣之下奪命連環call30通電話，婚姻差點不保。

▲黃瑄接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者張一中攝）

黃瑄原本有異位性皮膚炎，懷胎10個月時更嚴重，背部、大腿處一片蔓延，彷彿刺青一樣，她生下小孩後，皮膚狀況好轉，但頭髮開始狂掉，前額的髮際線禿一塊，「洗一次澡掉一大把頭髮，排水口全都是（頭髮），很像一個禮拜沒清。」她產後憂鬱症一直沒痊癒，看掉髮就開始哭。

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▲黃瑄熬過產後憂鬱症，目前復出演藝圈。（圖／記者張一中攝）

她和新加坡老公相隔兩地，一人獨帶兒子，加上兒子是高需求寶寶，哄睡時要人抱上下樓梯一直走，她算過最高紀錄，爬了30層樓，「小孩大哭時，我也跟著大哭，會覺得為何照顧不好你，心中很感慨。」她說，很多媽媽都經歷這個過程，覺得自己應當要負擔照顧小孩責任，但有些人其實是不適合，犧牲自己的工作事業，反讓自己覺得不開心。

▲黃瑄身材恢復，比產前更瘦。（圖／記者張一中攝）

新加玻老公一個月會回台2次，但黃瑄點出現實點，遠距離戀愛是一回事，真正走入家庭後，很多事情都需要溝通，有時真的需要他時就是不在身邊，「沒有這麼浪漫。」兩人曾為了給對方安全感，大方開手機GPS定位，不怕對方查勤，但有一次半夜她起床，直覺第六感發作，發現老公的定位竟然「不在家」，而是在離家附近2個捷運站外的地方，黃瑄回憶直呼：「我馬上打電話給他，但他都沒有接，愈想愈氣，最後打了30通電話吧。」

▲黃瑄在《春花望露》飾演惡媳走紅，生子中斷事業。（圖／民視提供）

直到隔天老公才回電，人在台北的黃瑄說：「有一種諜對諜感覺，我會覺得你沒做虧心事為何不接電話，但他解釋睡覺後關靜音，真的沒聽到手機響。」後來兩人發現GPS定位有時不準確，誤會愈來愈多，多次造成吵架，最後就關掉了。