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車太鉉、金俊昊遭警方傳喚調查！　認了：打賭是事實

記者韓景樺／綜合報導

南韓歌手鄭俊英3月時因偷拍、散播性愛影片，遭警方逮捕並移送檢察機關，而受到影響的除了「老司機群組」中的一眾星友，還包含演員車太鉉和諧星金俊昊（前譯：金俊浩）。2人因對話記錄曝光，被發現涉及非法賭博，不僅退出目前手上的節目，11日也以「參考人」身分接受了警方的傳喚調查。

▲車太鉉、金俊浩、鄭俊英出席2018 KBS演藝大賞。（圖／達志影像）

▲車太鉉、金俊昊、鄭俊英出席2018 KBS演藝大賞。（圖／達志影像）

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車太鉉和金俊昊上月16日被揭露涉嫌利用高爾夫球非法賭博，贏得賭金約200多萬韓元，而證據就在鄭俊英手機中。根據韓綜《兩天一夜》聊天群組中的對話記錄，車太鉉曾在2016年時透露自己和金俊昊靠非法賭博贏得百萬韓圜的賭金，並直言「如果被舉報就得上手銬」。

事件爆發後，車太鉉也發出道歉聲明，並澄清不是賭博，「只是純粹為了有趣而進行的遊戲，贏錢後也馬上退回給對方了，對於群組聊天室的對話曝光感到很羞愧。」因身為公眾人物卻做了不良示範，他也向喜愛《兩天一夜》的觀眾們深切道歉，並表示將從所有節目中退出。

▲車太鉉主持節目《黃金漁場Radio Star》。（圖／翻攝自Radio Star）

▲車太鉉過去主持節目《黃金漁場Radio Star》，目前已下車。（圖／翻攝自Radio Star）

據首爾地方警察廳廣域搜查隊表示，車太鉉和金俊昊在11日上午以「參考人」身分被傳喚協助調查，警方就他們是否利用高爾夫球賭博、打賭賭金的規模等進行了調查，2人也表示「利用高爾夫球進行賭博雖是事實，但之後已經將賭金歸還了。」

對此，車太鉉所屬經紀公司Blossom娛樂表示，他確實接受了警方調查，但調查內容不便公開；而金俊昊的所屬公司也證實這項消息，低調地說「他剛接受完調查離開。」

▲▼車太鉉過去是兩天一夜班底。（圖／翻攝自Facebook／1박 2일 시즌3）

▲車太鉉過去是兩天一夜班底。（圖／翻攝自Facebook／1박 2일 시즌3）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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